Films à venir de Shailene Woodley: ce qui attend la star de Big Little Lies

The Fallout – À déterminer (Terminé)

Ayant remporté le Grand Prix du Jury au SXSW non conventionnel de cette année, il est indéniable que The Fallout est un drame de lycée urgent et extrêmement pertinent, en particulier avec Jenna Ortega donnant sa meilleure performance et la plus dévastatrice. Après les conséquences traumatisantes d’une fusillade dans une école, qui déforme fondamentalement la vie d’une adolescente autrefois insouciante, ce drame du passage à l’âge adulte n’est pas léger dans son approche austère, mais la scénariste-réalisatrice pour la première fois Megan Park trouve la tendre humanité de ses jeunes personnages principaux, tout en donnant à des interprètes confirmés comme Shailene Woodley le temps de briller dans des scènes clés.

Mettant également en vedette Maddie Ziegler, Julie Bowen et John Ortiz, The Fallout a le potentiel d’être un paratonnerre assez controversé lors de sa première. Cela dit, il sautera malheureusement les cinémas, car HBO Max a acquis le favori du festival pour une sortie prévue à l’automne. Bien que cela puisse entraver ses chances de récompenses, cela permettra, espérons-le, aux débuts remarquables de découvrir un public plus large, notamment auprès des téléspectateurs adolescents. Soyez à l’affût de The Fallout.