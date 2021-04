Films à venir de Simon Pegg: ce qui nous attend pour la mission: impossible Star

Simon Pegg écrit, produit et joue dans divers films et émissions de télévision depuis plus d’un quart de siècle maintenant, mais il est un acteur majeur de l’industrie depuis sa comédie d’horreur Shaun of the Dead en 2004. Depuis lors, l’acteur anglais aux multiples talents a rejoint plusieurs franchises très réussies, devenant ainsi une star bancable. La série de succès de Pegg se poursuivra sûrement pendant des années avec des films à venir comme Mission: Impossible 7 et sa suite directe, ainsi que des titres attendus à venir sur des services de streaming comme Netflix et Disney + dans les années à venir.

Alors, que se passe-t-il pour Simon Pegg? Eh bien, en plus de dépeindre Benji Dunn dans ses cinquième et sixième films Mission: Impossible? Un peu en fait. Avec les films d’animation Netflix et Disney + susmentionnés et plusieurs autres films qui pourraient être tout aussi amusants, il semble que nous parlerons de notre ami Simon Pegg pour les années à venir.