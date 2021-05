Films à venir de Tye Sheridan: ce qui est à venir pour The Ready Player One Star

Prêt Player Two? – À déterminer (rumeur)

Avec Ready Player One rapportant près de 583 millions de dollars au box-office lors de sa sortie en 2018, il ne semblait qu’une question de temps avant que Steven Spielberg revienne directement, ou du moins produise, l’adaptation du roman de suivi d’Ernest Cline Ready Player Deux. Et bien que rien de définitif n’ait été annoncé par Amblin Entertainment ou Warner Bros Pictures du cinéaste, selon Cline lui-même, la version grand écran de sa suite en est aux premiers stades de développement, comme il l’a révélé dans une interview Inverse fin 2020.

Il n’y a pas beaucoup de détails concernant le projet à ce stade du jeu, mais avec Ready Player Two (le roman) reprenant avec le protagoniste Wade Watts peu de temps après la fin du premier roman, cela semble presque être une fatalité que Tye Sheridan serait de retour si et quand le film reçoit le feu vert officiel. Mais avec un accueil tiède au roman lors de sa sortie, l’avenir des films Ready Player Two reste largement en suspens à ce stade.