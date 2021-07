Films à venir de Willem Dafoe : The French Dispatch, The Northman et plus

in

Nightmare Alley – 3 décembre 2021 (Post-production)

Au cours de sa carrière toujours impressionnante, Willem Dafoe s’est associé à certains de nos meilleurs cinéastes vivants, notamment (mais sans s’y limiter) David Lynch, Martin Scorsese, Wes Anderson, Abel Ferrara, Sam Raimi, Oliver Stone, Spike Lee , John Waters et Paul Schrader. Mais, pour des raisons inconnues, l’acteur nominé aux Oscars n’a pas collaboré avec l’un de nos plus grands cinéastes de genre, Guillermo del Toro… jusqu’à présent.

En effet, Willem Dafoe fait partie de la distribution accomplie derrière Nightmare Alley, le dernier film du cinéaste oscarisé. Avec Dafoe, qui jouera Clem Hoately, l’ensemble de premier ordre comprend Bradley Cooper, Rooney Mara, Cate Blanchett, Richard Jenkins, Tim Blake Nelson, Mary Steenburgen, Toni Collette, Ron Perlman et Clifton Collins Jr. C’est tout un casting, mais c’est à prévoir après le succès triomphal du gagnant du meilleur film en 2017, La forme de l’eau. Certes, avec sa capacité à jouer sur la menace et le mépris, Dafoe semble être un choix naturel pour un méchant hargneux, bien qu’il soit également un acteur capable d’un esprit et d’une profondeur émotionnelle formidables. Peu importe ce que Dafoe apporte à la table ici, c’est un couple qui était censé être depuis longtemps.