Films à venir d’Ezra Miller: ce qui est à venir pour la star de Flash

* Invincible – 26 mars *

En plus de leur rôle de The Flash dans le DCEU en constante expansion, Ezra Miller a prêté sa présence vedette à un autre projet de super-héros. Plus précisément, ils font partie de l’ensemble étoilé d’Invincible d’Amazon Prime, une prochaine série animée qui présente également les talents vocaux de Steven Yeun, JK Simmons, Mark Hamill, Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie. Beetz, Walton Goggins, Zachary Quinto, Mae Whitman, Jason Mantzoukas, Mahershala Ali, Jonathan Groff, Jon Hamm et Nicole Byer, pour ne citer que quelques stars célèbres impliquées dans cette série très médiatisée.

Basé sur le roman graphique du même nom de Robert Kirkman, Ryan Ottley et Cory Walker, cette émission de streaming animée pour adultes qui arrive bientôt explorera les aventures pas si ordinaires en banlieue d’un adolescent aux manières douces qui se passe comme ça. être le parent du plus grand combattant du crime au monde, pour développer ses propres superpuissances. Ezra Miller est à bord pour faire entendre DA Sinclair, et il ne faudra pas longtemps avant que nous ayons la chance d’entendre cette performance vocale uniquement. La série fait ses débuts le 26 mars. Espérons que Invincible fournira à Amazon Prime un autre succès de grande taille à égalité avec The Boys.