Netflix : Films à venir du 27 décembre au 2 janvier

Les films d’animation ‘Hilda et le roi de la montagne’ et ‘Seal Team’ se distinguent parmi les nouveautés de la semaine au sein du célèbre Plate-forme de Netflix, étant ceux qui licencieront l’année 2021.

Bien que cela rende beaucoup de gens tristes, dans quelques jours, il est temps de dire au revoir à l’année et au mois de décembre pour accueillir le premier mois de 2022.

C’est pourquoi pour cette dernière semaine de l’année, la célèbre plateforme au logo rouge propose une brève sélection de premières, parmi lesquels se distinguent deux titres originaux pour les plus jeunes de la maison : Hilda and the King of the Mountain and Seal Team.

Par ailleurs, le catalogue de la plateforme reçoit également des actualités cinématographiques telles que The Lazarus Effect et Bloodshot.

Et bien sûr, vous pouvez profiter de nouveaux films comme Ne cherchez pas, C’était la main de Dieu, Impardonnable et Le pouvoir du chien.

Alors sans plus tarder, voici tous les films qui sortent sur Netflix du 27 décembre au 2 janvier.

un

Putain 2021

Comme l’année dernière, Netflix présente Fuck 2021, un documentaire qui raconte, dans une clé comique, toutes les horreurs et les merveilles qui nous ont quittés cette année qui se termine.

Première : 27 décembre

deux

Hilda et le roi de la montagne

La courageuse Hilda, protagoniste de la série éponyme Netflix, revient sur la plateforme avec le long métrage Hilda et le roi de la montagne. Inspirée du sixième et dernier roman graphique pour jeunes de la saga écrite par Luke Pearson, l’histoire nous montre une Hilda qui s’est réveillée en troll.

Loin de s’alarmer, il use de son ingéniosité pour découvrir un moyen de retrouver son apparence d’origine et ainsi pouvoir rentrer chez lui.

Première : 30 décembre

3

Équipe de sceaux

Seal Team est le titre d’un autre long métrage d’animation sorti par Netflix cette semaine.

L’histoire nous présente Quinn, un phoque déterminé à venger la mort de son meilleur ami, après avoir été attaqué par un requin.

Pour ce faire, il rassemble la SEAL Team, un groupe de phoques prêts à affronter les redoutables requins ; bien que sans grande expérience dans ce type d’action.

Première : 31 décembre

4

Autres premières

Papa en chef 2 : Faillite

Première : 1er janvier

Porte à l’été

Première : 28 décembre

L’effet Lazare

Première : 1er janvier

Injecté de sang

Première : 1er janvier

La jeune fille de fer

Première : 1er janvier