Films à venir sur la page Regé-Jean: ce qui nous attend

Bien que l’on ne sache pas grand-chose sur l’intrigue du film et / ou sur la façon dont il reliera le jeu de table, le casting de Dungeons & Dragons est celui qui présente de très grands noms, dont nul autre que Regé-Jean Page dans un rôle non divulgué. Chris Pine, Michelle Rodriguez et le juge Smith ont également été choisis dans des rôles non spécifiés tandis que Hugh Grant jouerait le rôle du méchant Forge Fletcher, selon The Hollywood Reporter. Sophia Lillis, de renommée informatique et Sharp Objects, apparaîtra également dans le film, apparemment en tant que personnage nommé Doric.

Initialement prévu pour sortir en salles en mai 2022, Dungeons & Dragons doit maintenant ouvrir le 3 mars 2023 à la suite du remaniement massif de Paramount Pictures en avril 2021 qui a entraîné un remaniement de nombreux films du studio, y compris Mission: Impossible 7 et Top Gun: Maverick. La production a démarré au début de 2021.