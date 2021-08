Films d’août 2021 : 12 nouveaux films passionnants dans les salles et sur les plateformes de streaming

hMaintenant que nous sommes en août, il est sûr de dire que le box-office de l’été 2021 a été pire qu’Hollywood ne l’espérait, avec des bouleversements pandémiques et des inquiétudes toujours très présentes. Pourtant, il y a beaucoup de nouveaux films qui sortent dans les salles ou sur les plateformes de streaming.

Certains des faits saillants se présentent dans des histoires fraîches et originales, d’Adam Driver et Marion Cotillard dans Annette à Ryan Reynolds dans Free Guy. Il y a de l’horreur pour effrayer votre pantalon, des documentaires réfléchis pour piquer votre cerveau, des drames pour remuer votre âme et quelques super-héros aussi.

Voici 12 des films les plus intéressants à rechercher en août.

Annette

Date de sortie: le 6 août au cinéma ; 20 août sur Amazon Prime

Adam Driver et Marion Cotillard jouent dans la comédie musicale Annette, qui est aussi sauvage et étrange qu’elles viennent. Driver est un stand-up comique dont l’acte est un retrait calculé du public; Cotillard est un chanteur d’opéra. Les deux tombent amoureux et ont un enfant nommé Annette, mais il n’y a pas de bonheur pour toujours dans les cartes. Le réalisateur Leos Carax a fait appel au duo pop-rock Sparks pour écrire la musique de cette épopée, qui utilise joyeusement l’artifice pour raconter une histoire parfois rebutante mais toujours surprenante. Ce genre d’invention singulière est plus rare que jamais au cinéma de nos jours, et heureusement, le noyau émotionnel d’Annette est brut et solide comme un roc.

Comment le regarder : Annette ouvrira dans des cinémas limités et commencera à diffuser pour les abonnés sur Amazon Prime deux semaines plus tard.

La brigade suicide

Date de sortie: 6 août

Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, a fait le saut dans l’univers étendu de DC pour The Suicide Squad, une «suite autonome» du film de 2016 critiqué par la critique. Le nouveau film – qui a obtenu des notes élevées de la part des critiques pour son style visuel et l’humour caractéristique de Gunn – raconte une histoire distincte du premier film, avec le retour de certains des mêmes personnages et acteurs. Cette fois, l’escouade doit détruire une prison et un laboratoire de l’ère nazie où les prisonniers politiques sont soumis à des tortures expériences, et ils rencontrent un extraterrestre géant nommé Starro. Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Joel Kinnaman, Sylvester Stallone, Viola Davis, Jai Courtney et Peter Capaldi sont les vedettes.

Comment le regarder : The Suicide Squad ouvrira dans les salles.

La cabine d’observation

Date de sortie: 6 août

Dans The Viewing Booth, le réalisateur israélien Ra’anan Alexandrowicz focalise sa caméra sur l’acte de se regarder. Pour réaliser le film, Alexandrowicz a mis en place une salle ressemblant à un laboratoire dans laquelle il a invité des étudiants américains intéressés par le conflit israélo-palestinien, leur demandant de regarder des vidéos téléchargées par des militants tout en exprimant leurs pensées. Il a fini par centrer The Viewing Booth sur les réactions d’une jeune femme, Maia Levy, une Américaine d’origine israélienne dont les visions de vidéos provenant de la ville cisjordanienne d’Hébron s’opposent à celles d’Alexandrowicz. À travers leurs conversations, la façon dont nos idées préconçues façonnent et dictent la façon dont nous voyons les mêmes images sont explorées et exposées. C’est une enquête exceptionnelle non seulement sur la façon dont les gens pensent d’un conflit au Moyen-Orient, mais aussi sur les limites des films de non-fiction dans leur capacité à persuader et à documenter la réalité telle qu’elle est – et sur les types de mécanismes de défense que nous apportons tous avec nous au filtrer.

Comment le regarder : Le Viewing Booth ouvrira dans des cinémas limités et sera disponible à la location numérique pour une durée limitée via la plate-forme de cinéma virtuel du Museum of the Moving Image.

Jean et le trou

Date de sortie: 6 août

John (Charlie Shotwell) est un garçon ordinaire de 13 ans qui vit avec ses parents (Michael C. Hall et Jennifer Ehle) et sa sœur aînée (Taissa Farmiga). Il se sent un peu ignoré jusqu’au jour où, alors qu’il pilote son nouveau drone, il découvre un bunker abandonné dans les bois et les roues de sa tête se mettent à tourner. Réalisé par l’artiste visuel Pascual Sisto et mettant en vedette de grandes performances de ses acteurs principaux, John and the Hole est un thriller étrange et sombrement amusant. C’est l’extrapolation d’un fantasme d’interpolation : si vous pouviez juste mettre votre famille à l’écart pendant un jour pour faire ce que vous voulez, que feriez-vous ?

Comment le regarder : John and the Hole ouvrira dans des salles limitées.

Salle d’accueil

Date de sortie: 12 août

Nous sommes informés au début de Homeroom que le film couvre la dernière année de la classe de 2020 d’Oakland High School, ce qui signifie que nous savons déjà ce que ces enfants ne savent pas: la perturbation d’une vie est à venir. Mais ils formaient un groupe extraordinaire avant même d’être forcés de vivre une pandémie. Homeroom, le troisième de la trilogie de films de Peter Nicks sur Oakland, en Californie, se concentre en grande partie sur un groupe d’étudiants en SST passionnément déterminés à se débarrasser de la présence policière de leur école. Le film montre que les membres de la génération Z ont toujours été préparés et prêts à prendre leur place en tant qu’activistes ; c’est le reste du pays qui a finalement commencé à bouger dans leur direction. Tissant dans la pandémie, Homeroom offre un regard compatissant, puissant et souvent très drôle sur une génération qui ne sera plus jamais la même.

Comment le regarder : Homeroom sera diffusé sur Hulu.

CODA

Date de sortie: 13 août

CODA (qui signifie Children of Deaf Adults) a été un énorme succès à Sundance, ramassant un contrat d’acquisition record de 25 millions de dollars auprès d’Apple TV+ et remportant les quatre grands prix du festival : le US Dramatic Grand Jury Prize, le US Dramatic Audience Award , le US Dramatic Directoring Award pour Siân Heder et un US Dramatic Special Jury Award pour Ensemble Cast. Pas étonnant – c’est une histoire vraiment sincère et musicale sur une adolescente qui est le seul membre entendant de sa famille. Elle veut aller à l’université pour la musique, mais sa famille a du mal à maintenir son entreprise de pêche à flot. Doux, réfléchi et inhabituel dans son utilisation intensive de la langue des signes et de la diffusion de acteurs sourds (dont l’actrice oscarisée Marlee Matlin), c’est le genre de film qu’on ne peut s’empêcher d’aimer.

Comment le regarder : CODA ouvrira dans les cinémas et sera diffusé sur Apple TV+.

gars libre

Date de sortie: 13 août

Charmant et étonnamment dense philosophiquement, Free Guy est une comédie sur le choix de vivre sa vie, avec un niveau attachant de niaiserie qui est entièrement exprès. Ryan Reynolds joue le rôle de Guy, un PNJ (personnage non joueur) dans un jeu appelé Free City, une sorte de croisement entre Grand Theft Auto et Les Sims. Chaque jour, Guy se réveille, salue son poisson rouge, prend un café et se rend à son travail de caissier de banque, tout comme sa programmation lui dit de le faire. Mais un peu de code errant enfoui dans le jeu et une rencontre fortuite le choquent hors de sa routine, changeant radicalement son existence. Avec une distribution délicieuse (dont Joe Keery de Stranger Things et Jodie Comer de Killing Eve) et un monde inventif, Free Guy est la rare comédie d’action de studio vraiment agréable.

Comment le regarder : Free Guy ouvrira dans les salles.

Respecter

Date de sortie: 13 août

Jennifer Hudson incarne Aretha Franklin, la reine de la soul, dans ce drame biographique. Réalisé par Liesl Tommy et écrit par Tracey Scott Wilson, Respect explore la lutte de Franklin pour briser la forteresse que les traumatismes de l’enfance (Franklin a eu son premier enfant à 12 ans) et les hommes violents ont exercé sur sa vie, et vraiment entrer dans sa propre liberté. Bien que cela complète certains des bords les plus rugueux de la vie de Franklin – en particulier en ce qui concerne son premier mari, Ted White, et son père – c’est toujours un regard intéressant sur la vie de l’un des plus grands, et Hudson est exceptionnel. Le film met également en vedette Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald, Marc Maron, Tituss Burgess, Saycon Sengbloh, Hailey Kilgore, Skye Dakota Turner, Tate Donovan et Mary J. Blige.

Comment le regarder : Respect ouvrira dans les salles.

Dans le même souffle

Date de sortie: le 18 août sur HBO et HBOMax ; 12 août en salles limitées

Il est difficile d’imaginer qu’un documentaire sur la pandémie soit meilleur que In the Same Breath. Le film du réalisateur Nanfu Wang – qui a grandi en Chine mais vit et travaille maintenant aux États-Unis – adopte une approche intrépide de la désinformation souvent délibérée diffusée par plusieurs gouvernements alors que la pandémie de Covid-19 a commencé à s’installer au début de 2020. C’est un exploration audacieuse de la façon dont le gouvernement chinois a réprimé l’information sur ce qui se passait réellement. Pourtant, cela montre également comment d’autres gouvernements, notamment celui des États-Unis, ont contribué à la crise de désinformation en cours et ont aggravé la situation. Le résultat est un film effrayant et vraiment absorbant avec de grandes implications pour l’avenir.

Comment le regarder : Dans le même souffle fera ses débuts sur HBO et HBOMax le 18 août. Il ouvrira également dans des cinémas limités à Los Angeles le 12 août et à New York le 19 août.

Cryptozoo

Date de sortie: 20 août

Cryptozoo est un conte étrange, fantaisiste et époustouflant pour adultes de l’écrivain et animateur de bandes dessinées Dash Shaw. Nous entrons dans l’histoire à travers les yeux d’une femme qui tombe sur une communauté insulaire de cryptides, créatures mythiques dont l’existence est généralement remise en question ou niée, vivant tous ensemble dans un sanctuaire, à l’abri du monde extérieur. Mais les ennuis se préparent. Avec une distribution de voix qui comprend Lake Bell, Michael Cera, Zoe Kazan, Peter Stormare, Angeliki Papoulia, Grace Zabriskie et Alex Karpovsky – et des œuvres d’art vraiment étonnantes – Cryptozoo est une merveille animée qui explore la douleur et la possibilité d’être un étranger.

Comment le regarder : Cryptozoo ouvrira dans les salles.

La maison de nuit

Date de sortie: 20 août

Rebecca Hall joue dans The Night House, une histoire effrayante et sinistre d’une jeune femme qui se rend lentement compte que son mari décédé n’était peut-être pas celui qu’elle pensait qu’il était. Le film filtre le chagrin et les traumatismes à travers une horreur effrayante, empruntant efficacement à des genres qui explorent le surnaturel et le surréaliste. Élégant et souvent original, il a une fin qui peut diviser le public mais fait sans aucun doute peur.

Comment le regarder : La Maison de la Nuit ouvrira dans les salles.

Bonbon

Date de sortie: 27 août

Nia DaCosta réalise le film d’horreur slasher Candyman, basé sur un scénario qu’elle a co-écrit avec Jordan Peele et Win Rosenfeld. Suite du film de 1992, il raconte l’histoire de l’artiste Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II) et de sa petite amie galeriste Brianna Cartwright (Teyonah Parris), qui emménagent dans un loft construit sur le terrain d’anciens projets de logements à Chicago. Là, ils apprennent la véritable histoire derrière le mythe de Candyman, que McCoy commence à incorporer dans son travail – et les choses commencent à devenir très effrayantes. Ce film très attendu a été retardé trois fois depuis sa date d’ouverture initiale en juin 2020, et il promet de provoquer une sérieuse frayeur aux côtés de son commentaire social.

Comment le regarder : Candyman ouvrira dans les salles.