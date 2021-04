Films de jeux vidéo et émissions de télévision à venir: les adaptations à venir en 2021 et au-delà

Pendant très longtemps, le terme «film de jeu vidéo» n’a jamais été synonyme d’adjectifs comme bon, agréable ou même fidèle, mais tout a changé ces dernières années avec des films de jeux vidéo comme Sonic the Hedgehog, Detective Pikachu et même l’épave. -Cette franchise Ralph, qui même si elle n’est basée sur aucun jeu en particulier, comprend une myriade de personnages classiques. Et avec la liste des films de jeux vidéo et des émissions de télévision à venir, il semble que les jours sombres des adaptations de Max Payne, Resident Evil et Super Mario Bros. ne sont rien de plus qu’un lointain souvenir.

Tout au long de 2021, 2022 et au-delà, les fans de jeux vidéo auront droit à des films et des émissions de télévision vraiment prometteurs adaptant des classiques modernes comme Uncharted, The Last of Us et (mon préféré) Metal Gear Solid. Avec tant de projets en cours, le moment est idéal pour tout exposer et passer en revue ce qui devrait être publié dans un avenir très proche.