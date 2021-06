Films de juin 2021 : 12 nouveaux films passionnants dans les salles et sur les plateformes de streaming

Les films sont de retour en force cet été, et juin ressemble au mois où les vannes se brisent. Il y a des comédies d’action! Des documentaires expérimentaux ! Des tragédies romantiques européennes sexy ! Films d’horreur ! In the Heights sort et Zola aussi. Plus un nouveau film Pixar et un film d’animation sur un George Washington brandissant une tronçonneuse menant une équipe pour combattre Benedict Arnold. Préparez-vous, les amis.

Voici une douzaine de films les plus intéressants de juin à rechercher dans les salles de cinéma ou sur les plateformes de streaming.

Toute la lumière partout

Date de sortie: 4 juin

Nous vivons indéniablement dans une société de surveillance. Les caméras sont omniprésentes, des caméras corporelles sur les flics aux caméras compatibles avec les drones qui capturent des vues d’en haut aux caméras de téléphone que nous tenons dans nos mains tous les jours. Mais que manquent les caméras ? Nous donnent-ils vraiment une vision plus objective de la réalité ? Telles sont les questions abordées par Theo Anthony (Rat Film) dans All Light, Everywhere, un essai tentaculaire sur les «angles morts» des technologies auxquelles nous avons confiance (ou pas confiance) pour nous protéger et les illusions dont elles dépendent trop souvent. . Regarder All Light, Everywhere est instructif, mais plus important encore, c’est une expérience – et qui donne à réfléchir.

Comment le regarder : All Light, Everywhere sera présenté en première dans les salles.

La conjuration : le diable m’a fait le faire

Date de sortie: 4 juin

Le dernier opus de l’univers Conjuring (et une suite directe de 2016 The Conjuring 2) revient au couple d’enquêteurs paranormal Ed et Lorraine Warren (Patrick Wilson et Vera Farmiga). Les Warrens étaient de vraies personnes, et tout comme les autres films de la série, celui-ci s’inspire de leurs fichiers pour son matériel source. Une partie de l’histoire de The Conjuring: The Devil Made Me Do It est attendue – un petit garçon présente un comportement étrange et les Warrens sont convaincus qu’il s’agit d’un cas de possession. Mais le film couvre également la première affaire judiciaire de l’histoire des États-Unis dans laquelle un suspect de meurtre a utilisé la possession démoniaque comme moyen de défense. Si les précédents films de Conjuring en sont une indication, The Devil Made Me Do It sera tendu et effrayant.

Comment le regarder : The Conjuring: The Devil Made Me Do It sera présenté en première dans les salles de cinéma et diffusé sur HBO Max.

Ondine

Date de sortie: 4 juin

Christian Petzold, l’un des plus grands cinéastes vivants d’Europe (Transit ; Barbara), revient avec Ondine, qui transporte une ancienne créature mythologique dans nos jours. Dans la mythologie européenne, un « ondine » est une nymphe des eaux qui tombe amoureuse d’un homme, mais mourra s’il lui est infidèle. Dans Undine, un historien (moderne) qui étudie le développement urbain de Berlin tombe amoureux d’un homme, mais il la trahit – et elle doit le tuer et retourner à l’eau. C’est élégant, passionné et plein d’enchantement.

Comment le regarder: Undine sera présenté en première dans les théâtres.

Dans les hauteurs

Date de sortie: 11 juin

In the Heights est sur le point d’être le succès retentissant de l’été – et ce serait probablement vrai même s’il n’était pas parfaitement chronométré pour accueillir les cinéphiles dans les salles après une longue année pandémique. La comédie musicale (pré-Hamilton) de Lin-Manuel Miranda a été un succès à Broadway, et maintenant elle a été traduite sur grand écran par le réalisateur de Crazy Rich Asians Jon M. Chu. Mettant en vedette une foule de talents – Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco, Jimmy Smits, Marc Anthony et Miranda lui-même – c’est un joyeux, histoire remplie de musique sur une communauté qui se rassemble et leurs rêves d’une vie meilleure.

Comment le regarder : In the Heights ouvrira dans les salles et sur HBO Max.

Garde du corps de la femme de Hitman

Date de sortie: 16 juin

Comme vous l’avez peut-être déduit du titre, Hitman’s Wife’s Bodyguard est une suite de la comédie de 2017, The Hitman’s Bodyguard, dans laquelle Michael Bryce (Ryan Reynolds) doit protéger le tueur à gages Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) d’un groupe de mecs assez méchants. Tout le monde est de retour pour le nouveau film, y compris la femme de Darius, Sonia (Salma Hayek), qui entraîne Bryce – qui est en congé sabbatique, sur l’insistance de son entreprise – dans la mêlée. Sera-ce un peu stupide? Probablement. Mais Jackson, Reynolds et Hayek ont ​​tous fait leurs preuves dans la comédie, il est donc probable que ce soit aussi l’idéal platonique d’un blockbuster d’été insensé.

Comment le regarder : Le garde du corps de Hitman’s Wife ouvrira dans les salles.

Luca

Date de sortie: 18 juin

Le dernier né de Pixar se déroule sur la Riviera italienne, un endroit où je donnerais mes yeux pour des vacances en ce moment. Le film est une histoire de passage à l’âge adulte sur un enfant nommé Luca, qui est sur le point de passer le meilleur été de sa vie en Italie. Il rencontre un autre garçon et ils deviennent rapidement amis. Mais Luca a un secret : c’est en fait un monstre marin. Quelle? Je ne sais pas, mais ça m’a l’air amusant.

Comment le regarder : Luca sera diffusé en avant-première sur Disney+.

Rita Moreno : Juste une fille qui a décidé d’y aller

Date de sortie: 18 juin

La légende vivante Rita Moreno est l’un des acteurs les plus décorés du divertissement américain, et son succès s’étend sur des décennies : son premier prix majeur a été l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour West Side Story en 1961. (Elle est également l’un des rares acteurs à avoir jamais accompli l’insaisissable EGOT – Emmy, Grammy, Oscar, Tony.) Mais plus important encore, elle est une icône absolue, une femme qui a ouvert la voie aux Latinas – Moreno est originaire de Porto Rico – avec détermination, engagement et compétence. Dans ce documentaire, elle raconte son histoire, des bons moments aux moments difficiles, et c’est absolument délicieux.

Comment le regarder : Rita Moreno: Juste une fille qui a décidé d’y aller sera présentée en première dans les salles.

Été 85

Date de sortie: 18 juin

Le réalisateur français François Ozon réalise des mélodrames divertissants et passionnés, et Summer of 85 ne fait pas exception. Le drame – qui a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto virtuel l’automne dernier – concerne un jeune de 16 ans nommé Alexis (Félix Lefebvre), qui passe son été dans une station balnéaire en Normandie. Il rencontre David (Benjamin Voisin), et ils tombent dans une relation qui devient rapidement une romance. Mais la tragédie se cache toujours sur les bords. L’été 85 est une histoire de passage à l’âge adulte, et si vous êtes partant pour du plaisir d’été français sexy et des implosions émotionnelles, c’est tout.

Comment le regarder : L’été 85 sera présenté en première dans les salles.

F9

Date de sortie: 25 juin

Vous n’allez pas voir un film Fast & Furious pour l’intrigue ; vous optez pour les voitures et la camaraderie, et c’est ce que la F9 promet également de servir. Réalisé et co-écrit (avec Daniel Casey) par Justin Lin, qui a également réalisé Fast & Furious 6, F9 a été retardé à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Mais maintenant, il est là, avec un casting empilé : Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren et Charlize Theron. Vraisemblablement, il y aura aussi des cascades vraiment cool.

Comment le regarder: F9 ouvrira dans les salles.

Faux positif

Date de sortie: 25 juin

Ilana Glazer de Broad City a co-écrit Faux positif avec le réalisateur John Lee, et c’est un spin sur Rosemary’s Baby. Glazer joue Lucy, qui a essayé de tomber enceinte avec son partenaire Adrian (Justin Theroux), avec peu de succès. Ensuite, ils trouvent un médecin de fertilité qu’ils aiment, le Dr Hindle (Pierce Brosnan), et les espoirs sont grands. Mais lorsque Lucy tombe enceinte, elle commence à soupçonner que quelque chose se trame avec le Dr Hindle et entreprend d’enquêter. Un film d’horreur effrayant sur la grossesse ? Cela me semble génial.

Comment le regarder : False Positive sera diffusé en avant-première sur Hulu.

Zola

Date de sortie: 30 juin

Je suis raisonnablement convaincu que Zola (qui a été présenté en première à Sundance en 2020) est le premier film basé sur un fil Twitter, et c’est un humdinger. En 2015, la danseuse A’Ziah King – qui s’appelle Zola – a raconté, en 148 tweets, un voyage étrange mais vrai en Floride avec une fille nommée Stefani ; le voyage s’est terriblement mal passé lorsque King a découvert que le “colocataire” de Stefani était en fait son souteneur. King a admis plus tard que certaines parties de son récit étaient exagérées, mais la réalisatrice de Zola, Janicza Bravo, s’intéresse moins aux faits qu’à l’élaboration d’un récit divertissant et à l’exploration de la façon dont nos perceptions des personnages sont affectées par qui raconte l’histoire. C’est sauvage, torride et très drôle, avec un casting qui comprend Riley Keough, Colman Domingo, Nicholas Braun (alias Succession’s Cousin Greg) et un merveilleux Taylour Paige, ainsi qu’un scénario co-écrit par Bravo et l’écrivain Slave Play Jeremy O. Harris.

Comment le regarder : Zola ouvrira dans les salles.

Amérique : le film

Killer Mike comme “Blacksmith”, Olivia Munn comme “Thomas Edison”, Jason Mantzoukas comme “Samuel Adams”, Channing Tatum comme “George Washington”, Bobby Moynihan comme “Paul Revere” et Raoul Max Trujillo comme “Geronimo” dans un alambic d’Amérique : le film.Netflix

Date de sortie: Mercredi 30 juin

Ce film a l’air très sauvage, ce qui est probablement l’idée. C’est une sorte d’histoire révisionniste de l’Amérique, dirigée par le producteur exécutif d’Archer Matt Thompson ; George Washington (exprimé par Channing Tatum, qui est également l’un des producteurs du film) dirige une équipe pour affronter Benedict Arnold et King James, et Washington, euh, manie une tronçonneuse ? Phil Lord et Christopher Miller de Lego Movie Fame sont parmi les producteurs du film, et la distribution des voix est pleine de talents de haut niveau, probablement parce que tout le monde est bloqué depuis un an. En plus de Tatum, écoutez Simon Pegg, Judy Greer, Bobby Moynihan, Amber Nash, Killer Mike, Andy Samberg, Jason Mantzoukas, Olivia Munn (qui, je dois le préciser, joue Thomas Edison), Raoul Max Trujillo, Will Forte, et plus encore. Le film devrait sortir juste avant le week-end du 4 juillet, donc je suppose qu’il est temps de célébrer.

Comment le regarder : America: The Motion Picture sera diffusé en avant-première sur Netflix.