Films de la Journée de l’amitié : des films que vous pouvez regarder en frénésie avec vos amis

La fête de l’amitié tombe le premier dimanche d’août de chaque année. La journée est consacrée à célébrer les liens, et quelle meilleure façon de le faire que de regarder un film avec votre ami ? Ici, nous vous apportons quelques films que vous pouvez regarder en frénésie aujourd’hui avec vos amis.

Chhichhore

Le film lauréat d’un National Award, avec Sushant Singh Rajput et Shraddha Kapoor, parle de se souvenir et de revivre les jours d’université. Dans le film, Anirudh se souvient de ses années d’université alors qu’il rencontre ses vieux amis pour motiver son fils devenu suicidaire. Ensemble, ils apprennent à son jeune fils qu’il est normal d’échouer parfois et que cela rend plus fort. Il enseigne à ne pas abandonner, quelle que soit la situation.

Zindagi Na Milegi Dobara

Ce film de 2011, réalisé par Zoya Akhtar, met en vedette un casting composé de Katrina Kaif, Hrithik Roshan, Kalki Koechlin, Abhay Deol et Farhan Akhtar. Le film a été largement tourné en Espagne, en Inde, en Égypte et au Royaume-Uni. Il s’agit de trois amis d’université qui se réunissent pour un road trip de trois semaines. L’intrigue se concentre sur leur lien au fil des ans. Au fil du temps, ils s’occupent de leur propre vie, se réunissant à nouveau après des années pour le voyage. Qu’il s’agisse de plongée sous-marine, de courses de taureaux ou de parachutisme, le film vous emmène dans un voyage aventureux alors que les trois amis célèbrent leur lien et embrassent la vie.

Le monde de Charlie

Le film de 2012, avec Emma Watson, Logan Lerman, Ezra Miller et Mae Whitman, dévoile l’histoire d’un adolescent socialement maladroit Charlie qui est une giroflée, comme dans, il regarde la vie de côté. Il est aidé par Sam (Emma) et son demi-frère Patrick pour sortir de sa coquille et découvrir la joie de l’amour et de l’amitié. Il est poussé vers son rêve de devenir écrivain. Mais sa confiance commence à s’effriter alors que ses amis se préparent à quitter l’université.

Sexe et la ville

Sex and the City a commencé comme une série en 1998 et tourne autour de la vie de quatre femmes, Carrie, Miranda, Charlotte et Samantha, qui sont les meilleures amies et traversent leurs relations et leur vie ensemble. La popularité de la série a conduit à deux films Sex and the City en 2008 et 2010, respectivement, et les deux films ont été des succès commerciaux. Un reboot de la série a été annoncé pour 2021, mais sans que Kim Cattrall ne reprenne le rôle de Samantha.

3 idiots

La comédie dramatique, avec Aamir Khan, R Madhavan, Sharman Joshi et Kareena Kapoor, est un voyage d’amis, alors qu’ils vivent leur vie universitaire. Le film insiste sur le fait qu’il faut aimer l’éducation et ne pas courir après la connaissance livresque. La perspective rafraîchissante de Rancho dans le film semble être inspirée d’un personnage de la vie réelle – Sonam Wangchuk, éducateur, innovateur et ingénieur indien – qui est décrit comme Phunsukh Wangdu. Il nous apprend à ne pas courir après le succès, mais après l’excellence.

Jaane Tu… Ya Jaane Na

La comédie romantique sur le passage à l’âge adulte parle d’amitié et met en vedette Genelia D’Souza et Imran Khan. Dans le film, Jai et Aditi, interprétés par D’Souza et Khan, sont les meilleurs amis et s’aiment, mais refusent d’accepter leurs sentiments. Quand ils commencent à sortir avec d’autres personnes, ils réalisent leur amour l’un pour l’autre. Des fêtes de groupe des jours d’université aux voyages en voiture, le film montre tout et rend nostalgique. Il a une fin filmée typique, avec Jai se précipitant à l’aéroport pour empêcher Aditi de partir.

Le mariage de mon meilleur ami

La comédie romantique américaine de 1997 met en vedette Julia Roberts, Cameron Diaz et Dermot Mulroney. Dans le film, lorsque Julianne apprend que sa meilleure amie est sur le point de se marier, elle est prise de jalousie et envisage de saboter son mariage pour se l’approprier. Julianne et Michael, qui étaient des amis d’enfance, avaient fait un pacte selon lequel ils se marieraient s’ils étaient encore célibataires à 28 ans. C’est juste avant son 28e anniversaire que Julianne apprend son mariage avec une jeune fille prénommée Kimberley (Diaz).

Maman Mia !

La comédie romantique de 2008 met en vedette Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, entre autres. Dans le film, la future mariée Sophie, 20 ans, invite trois hommes à son mariage sans le dire à sa mère Donna. Des trois, Sophie veut savoir qui est son père biologique. Sa mère se prépare pour son mariage avec ses deux amis, alors que Sophie prévoit que son vrai père l’accompagne dans l’allée pour son grand jour.

