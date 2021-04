Films de loup-garou incroyablement absurdes ⋆ .

]]>]]>

Marvelous Videos présente des films absurdes de loups-garous qui valent le détour…

Nous avons déjà parlé des loups-garous et de leur nature intrinsèquement horrible – cette idée que l’homme peut devenir une polymorphisation de lui-même et d’une autre espèce vicieuse par mutation forcée fait picoter notre colonne vertébrale rien que d’y penser!

Mais, malheureusement, les goûts de Teen Wolf ont fait du concept une blague du sous-secteur de la comédie de science-fiction. Eh bien, cela ne veut pas dire que tout est amusant et amusant. Il y a beaucoup de cinéastes d’horreur qui ont poussé le concept de loup-garou à son degré le plus absurde et terrifiant, et, par conséquent, ont produit des œuvres de qualité aussi divertissantes que folles. Voici une sélection gracieuseté de Marvelous Videos…

VOIR AUSSI: Les meilleurs films de loups-garous de tous les temps

VOIR AUSSI: Regardez plus de vidéos merveilleuses ici et assurez-vous de abonnez-vous sur YouTube

Avez-vous des recommandations de films de loup-garou loufoques dignes d’une place sur cette liste? Faites-nous savoir sur nos réseaux sociaux @ flickeringMyth…

Red Stewart

]]>]]>

Lien source