Films de Noël 2021 : ce sont les meilleurs que vous puissiez voir sur Disney Plus | Divertissement

Noël est un moment de joie et de retrouvailles. Les familles se réunissent, les amis se réunissent pour le dîner, les cadeaux sont offerts et le pop-corn se réchauffe pour le marathon des films de Noël.

Il y a des films de Noël sur toutes les plateformes, mais sur Disney + abonder, surtout ceux avec une coupe plus classique. Et c’est que la magie de Noël que Disney transmet, depuis sa création, est quelque chose qui n’a pas de comparaison.

Ceci signifie que, Si vous voulez faire un marathon de films de Noël cette année, Disney + est l’endroit où vous devez aller oui ou oui pour le faire, car dans son catalogue, il y a des bijoux authentiques et des classiques qui durent même des décennies plus tard.

Alors installez-vous sur le canapé, faites éclater le pop-corn et allumez les lumières de l’arbre – ce sont les meilleurs films de Noël que vous pouvez voir sur Disney + cette année.

Seul à la maison (1990)

Il n’y a pas de Noël qui en vaut la peine sans Home Alone entre les deux. Il y a une raison pour laquelle Kevin McCallister affronte des voleurs 30 ans plus tard : parce que c’est l’un des meilleurs films de Noël de tous les temps, plein de comédie physique pour les plus petits et de dialogues intelligents pour les plus grands.

Vous pouvez également profiter de l’occasion pour voir le remake le plus récent de ce film, Enfin seul à la maison, une suite bien intentionnée qui, bien qu’elle n’ait pas l’esprit du film original, sert à passer un bon Noël en famille.

Un père en détresse (1996)

Avec Arnold Schwarzenegger lui-même, A Father in Trouble est un autre de ces classiques de Noël que vous devez voir oui ou oui à ces dates. Schwarzenegger incarne Howard Langston dans le rôle d’un homme d’affaires occupé qui est en retard pour le cours de karaté de son fils Jamie.

Pour te pardonner, Langston promet d’offrir à son fils ce qu’il veut tant pour Noël : une poupée Turboman. Le problème est que le jouet est le plus populaire et est en rupture de stock dans tous les magasins de jouets. Avec seulement quelques heures avant Noël, Howie se lance dans une odyssée comique à travers la ville pour traquer et capturer le précieux jouet.

Allez Père Noël ! (1994)

L’un des grands classiques de Noël par excellence. Go Santa Claus !, avec Tim Allen dans le rôle de Scott Calvin, raconte les aventures d’un publiciste qui voit comment un inconnu tombe de son toit, laissant derrière lui un costume rouge.

Manqué, Scott enfile le costume et est immédiatement transporté au pôle Nord, où les elfes lui disent qu’il est le nouveau Père Noël. et devrait distribuer des cadeaux et du bonheur aux enfants du monde entier. Quand il rentre chez lui, Scott commence à prendre du poids, une barbe commence à pousser et ses cheveux deviennent tout blancs. Oui, il va devoir devenir Père Noël !

L’illusion se vit aussi (1947/1994)

L’illusion est aussi vécue est le film le plus classique de la liste, si l’on tient compte de sa première version, sortie en 1947. Mieux connue pour son titre original, Miracle on 34th Street, la version originale met en vedette Maureen O’Hara, John Payne, Natalie Wood et Edmund Gwenn.

Doris Walker prépare le défilé de Thanksgiving avec le Père Noël dans sa boutique et embauche la personne âgée Kris Kingle, qui fait sensation pour être trop parfait pour personnifier le Père Noël. Le film a présenté un remake en 1994 avec la jeune star Mara Wilson, Richard Attenborough, Elizabeth Perkins, Dylan McDermott et JT Walsh.

Noëlle (2019)

On passe du plus ancien film de la liste au plus récent : Noelle, sorti en 2019 et mettant en vedette la star de Pitching the Note et The Last 5 Years, Anna Kendrick, dans le rôle de Noelle Kringle, la fille même du Père Noël. .

Noelle a hérité de son père l’intarissable esprit de Noël, mais il n’en va pas de même de son frère Nick – interprété par Bill Hader – qui disparaît lorsque son père lui passe le témoin. Noelle doit retrouver son frère et sauver Noël Si vous ne voulez pas que ce soit le premier Noël sans cadeaux pour les enfants.

Les Brumes (2012)

À mi-chemin entre Donnant la note Oui Le bureau, The Mistle-Tones fait partie de ces joyaux de Noël qui passent injustement inaperçus. Non seulement c’est un film plus qu’acceptable pour ces dates, mais c’est aussi très drôle et musical, donc les amateurs de chansons de Noël sont plus que servis.

The Mistle-Tones raconte l’histoire de Tia Mowry joue un drone de bureau qui veut juste suivre les traces de sa mère et chanter au spectacle de Noël annuel du centre commercial. Cependant, Tori Spelling et ses bad girls ont d’autres plans et vous feriez mieux de croire que ce conflit ne peut être résolu que par un concours a cappella.

Les Muppets dans un chant de Noël (1992)

Il existe des dizaines d’adaptations de A Christmas Carol, mais The Muppets in a Christmas Carol est l’une des plus célèbres et, avouons-le, la seule dont nous ayons besoin à ces dates festives. Vous connaissez l’histoire : C’est le chant de Noël classique de Charles Dickens, qui raconte comment l’avare M. Scrooge est visité par trois fantômes La veille de Noël.

L’équipe de Muppet est chargée de produire l’une des représentations les plus fidèles du légendaire conte de Noël de Charles Dickens. L’interprétation définitive de Scrooge par Michael Caine fait chanter cette version, tout comme la conception de la production, la conception des personnages et le chant littéral lui-même. Vous devez inviter les Muppets à passer Noël.

Cauchemar avant Noël (1983)

The Nightmare Before Christmas est un film unique pour de nombreuses raisons : Son incroyable style d’animation continue d’impressionner près de 40 ans plus tard, sa personnalité continue d’éblouir ceux qui le voient et il sert de film d’Halloween et de Noël.

L’histoire est la plus attrayante : le protagoniste, Jack Skellington, Il est le seigneur d’Halloween, mais la routine commence à faire des ravages. A la recherche de nouveaux challenges, Il quitte sa ville pour entrer dans la Cité de Noël et découvrir cette fête dont il tombe amoureux à première vue.

A tel point qu’il décide d’en faire sa propre version, tout en lui donnant la seule touche qu’il connaisse : une touche sombre que les enfants n’aiment pas trop. Pour parfaire son propre Noël, il décide de kidnapper le Père Noël. La seule qui peut voir que tout cela est fou est Sally, une poupée de chiffon qui va essayer de sauver Noël.

