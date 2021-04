Films de Stephen King: Les morts les plus horribles, classés

3. Pet Sematary – Jud Crandle se fait fendre le tendon d’Achille, la pomme d’Adam mordue

Contrairement au remake de 2019, Pet Sematary de Mary Lambert a fait preuve d’une audace remarquable en se rapprochant du livre de Stephen King du même nom et en apportant le cauchemar Gage Creed sur grand écran (cela aide évidemment que King lui-même ait écrit le scénario). Il y a quelques petits moments qui n’ont pas bien vieilli, mais le plus important est que la séquence mettant en vedette Gage vs Jud Crandle l’a absolument fait, et elle s’inscrit toujours comme l’une des morts les plus horribles d’un film de Stephen King.

Le Jud sans méfiance se fait d’abord couper le tendon d’Achille par Gage, qui brandit le scalpel de son père, puis, lorsque le voisin innocent est allongé sur le sol, le zombie de deux ans se mord la gorge. Si vous ne l’avez pas déjà remarqué, la violence contre les enfants a déjà été une grande partie de cette liste, mais c’est un renversement de cela, et il en résulte une sorte d’avantage supplémentaire horrible.