Films d’Emma Stone: Que regarder en streaming si vous aimez la Cruella Star

Le favori (location Amazon)

Après sa victoire pour La La Land, Emma Stone a décidé qu’elle voulait un autre clin d’œil aux Oscars et a signé sur la pièce d’époque, The Favorite. Dans cette comédie noire, nous avons la chance de regarder la relation entre deux cousines, la duchesse de Marlborough et Abigail Masham, qui tentent toutes deux d’être la favorite de la Cour pour la reine.

Emma Stone avec un accent britannique est quelque chose dont je ne pensais pas avoir besoin, mais mon Dieu, c’est l’un de mes films préférés. La chimie qu’elle partage avec Rachel Weisz est de premier ordre, et les moments comiques qui découlent de ce film vous feront renifler n’importe quelle boisson que vous avez. Non seulement cela, mais la scénographie est absolument magnifique. Parfois, vous ne vous concentrerez même pas sur les blagues, mais regarderez les beaux paysages, ou même les tenues qu’ils portent. Si vous êtes un adepte des pièces d’époque, mais que vous voulez en rire, The Favorite est la voie à suivre.

