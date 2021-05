Films d’été à venir: toutes les grandes nouveautés sont enthousiasmées

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Êtes-vous prêt pour l’été le plus chargé au cinéma? Les prévisions prévoient que ce sera une forte possibilité pour de nombreux films d’été 2021, tels que le film solo tant attendu des films Marvel Black Widow, la suite passionnante de John Krasinski A Quiet Place Part II, ou The Forever Purge, le cinquième opus de l’anarchiste franchise d’horreur, étaient initialement destinés à être des films d’été 2020. Ainsi, il y a beaucoup, beaucoup plus à suivre, c’est pourquoi nous avons compilé ce guide rapide des films d’été à venir les plus attendus pour rester sur votre radar cette année, en commençant par celui que vous pouvez capturer dans l’intimité de votre propre maison.