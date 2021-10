Films d’Halloween pour les enfants – sans les traumatiser !

28/10/2021 à 14:56 CEST

Le week-end approche et les familles ont besoin d’idées pour partager du temps avec nos enfants. Précisément ce week-end en Espagne, nous célébrons la Toussaint, mais nos enfants adorent fêter Halloween. S’habiller, s’amuser avec ses amis et passer du temps avec nous, voilà ce qu’ils feront ce week-end. Ici, nous laissons quelques propositions de films à partager avec nos enfants.

Films d’Halloween à regarder avec nos enfants

Tous les films d’Halloween pour enfants ne conviennent pas à tous les âges. Ci-dessous, nous en proposons plusieurs divisés en ceux que les plus petits peuvent voir et ceux qui conviennent aux enfants de plus de 7 ans.

Films d’Halloween pour les tout-petits

Dans ce cas, les thèmes et les personnages sont bien plus « sympathiques & rdquor; et ils sont adaptés à leur âge.

Pocoyo Halloween

Pocoyo trouve un jouet et essaie de nouvelles versions avec ses amis. Plus tard, ils sont effrayés par une boîte et essaient de découvrir qui est à l’intérieur. C’est un épisode spécial de 25 minutes de Pocoyo pour les plus petits.

‘Pocoyo Halloween’ est un film adapté aux enfants de moins de 7 ans | La famille Adams (version dessin animé)

En 2019, sort en salles une version animée du film emblématique des années 90. Il reprend les mêmes touches que l’original, amusant, mais avec sa touche sinistre et gothique qui le caractérise. Cette nouvelle version raconte les aventures des Addams, une famille qui donnera un nouveau sens au concept de nouveau voisin.

Hôtel Transylvanie I, II et III

Peut-il y avoir un film plus drôle pour ce week-end que Hotel Transylvania ? Ces films, remplis des monstres les plus emblématiques des films d’horreur : momies, vampires, loups-garous, hommes invisibles et autres monstres terrifiants. Son intrigue amusante et la variété des personnages feront que nos enfants s’amuseront en le regardant.

Patrouille fantôme

Dans ce court métrage d’animation, deux jeunes hommes et leur chien, chargés d’enquêter sur un manoir, se rendent compte qu’ils se trouvent devant une maison hantée. Ce film combine tout ce que nos enfants aiment : action, suspense et comédie. Sans aucun doute, adapté à tout âge.

Films d’Halloween pour les enfants à partir de 7 ans

Dès l’âge de 7 ans, la variété des films que nos enfants peuvent voir s’élargit. Ils comprennent mieux les films et les intrigues peuvent être plus complexes.

La boussole dorée

Lyra, une orpheline qui réside à Oxford, vit dans un monde parallèle à l’humain dominé par un pouvoir obscur appelé le Magistère, qui kidnappe des enfants pour expérimenter sur eux. Lorsque son meilleur ami disparaît, Lyra promet d’aller le retrouver. Cela l’amène à se lancer dans des aventures passionnantes pour libérer son ami.

Casper

Un classique avec lequel nous avons tous grandi. Regarder des films que nous avons vus quand nous étions petits peut être un très beau rituel et un moyen de se connecter. Ce n’est pas un film effrayant en tant que tel, mais il peut contenir des scènes effrayantes si elles sont trop petites. Pour le reste, un garçon qui se transforme en fantôme et s’amuse avec son ami.

« Cásper » est un classique que nous pouvons à nouveau profiter, cette fois, avec nos enfants | ET l’extraterrestre

Un classique du cinéma pour enfants qui ne se démode jamais et que les parents ne se lassent pas de regarder avec nos enfants. De plus, la célébration de la nuit d’Halloween est l’un des moments clés du film.

Cauchemar avant Noël

Une histoire créée par le grand Tim Burton. Bien qu’il s’agisse d’un film d’animation, certaines de ses scènes, ainsi que le design sinistre de ses personnages peuvent être quelque peu choquants pour les plus jeunes, il est donc conseillé de le regarder avec nos enfants plus âgés. Il raconte l’histoire de Jack Skeleton, le roi d’Halloween Town, qui kidnappe le Père Noël avec l’intention de distribuer des cadeaux macabres aux enfants le matin de Noël.

maléfique

Ce fut un grand succès dans la première et la deuxième partie. Le film raconte l’histoire du conte classique de Disney, « La Belle au bois dormant », mais raconté du point de vue de Maléfique, la méchante sorcière qui enchante le rouet. Leurs points de suspense garderont les enfants accrochés jusqu’à la fin.

Recommandations pour regarder des films d’horreur avec nos enfants

Chaque garçon et chaque fille est différent, parfois regarder certains films pour certains peut être terrifiant et pour d’autres cela peut ne rien impliquer. Sans aucun doute, en tant que mères et pères, nous connaissons nos enfants, leurs peurs et leurs goûts possibles. Par conséquent, avant de mettre un film, nous pouvons prendre en compte les recommandations suivantes :

1. Voir les films d’abord

Avant de mettre un film sur nos enfants, il est préférable que nous le voyions seul pour voir s’il peut les impacter.

2. Jouez le film en famille, pas seul

Parfois, on peut croire que c’est un bon film et quand on le met, ça leur fait peur. Il est important d’être à leurs côtés pour expliquer les situations, ce qu’ils ressentent et ce qu’ils voient.

3. Choisissez l’heure de la journée

Peut-être que ce type de film est préférable à visionner le matin, afin qu’ils puissent oublier le film tout au long de la journée et ne pas faire de cauchemars. L’obscurité et la proximité de l’heure du coucher peuvent favoriser les terreurs nocturnes.