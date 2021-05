Films et émissions à venir de Michael Rooker: ce qui vous attend pour l’acteur des Gardiens de la Galaxie

En plus de Michael Rooker prêtant ses pipes à l’émission très attendue, What If? … mettra également en vedette les talents vocaux de Mark Ruffalo, Hayley Atwell, Natalie Portman, Jeremy Renner, Paul Rudd, Taika Waititi, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Samuel L.Jackson, Michael B.Jordan, Karen Gillan, Josh Brolin, Jeff Goldblum, Frank Grillo, Dominic Cooper, Sean Gunn, Sebastian Stan et feu Chadwick Boseman, pour ne citer que quelques noms célèbres attachés. De plus, il est possible que Robert Downey Jr., Chris Evans, Brie Larson et Benedict Cumberbatch soient entendus dans leurs parties Marvel respectives, bien que leurs rôles vocaux n’aient pas été confirmés pour le moment.

Nous en apprendrons plus sur cette série animée dans les mois à venir, mais cette performance pourrait s’avérer douce-amère si c’est vraiment la dernière fois que nous entendons Michel Rooker dans le rôle de Yondu. Certes, l’acteur a exprimé avec effronterie une ouverture d’esprit en reprenant ce rôle, alors peut-être qu’il reviendra un jour. Pour l’instant, cependant, il s’agit de la dernière apparition confirmée du MCU de Rooker.