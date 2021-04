Films et émissions à venir de Steven Yeun: ce qui vous attend pour The Walking Dead et Minari Star

Trollhunters: Rise of the Titans – TBA 2021 (Post-production)

La suite du long métrage (et la conclusion?) De la trilogie Tales of Arcadia de Guillermo Del Toro sur Netflix, Trollhunters: Rise of the Titans continue l’histoire qui s’est terminée avec Wizards: Tales of Arcadia, la série fantastique qui a suivi Trollhunters: Tales of Arcadia et 3Below: Tales Tales of Arcadia, respectivement, à partir de 2016. La série DreamWorks Animation a été bien accueillie par la critique et le public, et ce film ne devrait pas faire exception. Il présente également un casting de voix impressionnant.

En plus de Steven Yeun, Trollhunters: Rise of the Titans stars Emile Hirsch, Lexi Medrano, Charlie Saxton, Kelsey Grammer, Alfred Molina, Nick Frost, Colin O’Donoghue, Diego Luna, Tatiana Maslany, Cole Sand, Nick Offerman, Fred Tatasciore , Brian Blessed, Kay Bess, Piotr Michael, James Hong, Tom Kenny, Angel Lin, Amy Landecker, Jonathan Hyde, Bebe Wood, Laraine Newman, Grey Griffin et Cheryl Hines, comme l’a rapporté Variety. Alors que Steven Yeun n’a joué qu’un rôle récurrent tout au long de la série, sa présence animée est devenue un point culminant notable. On dira probablement la même chose pour ce film.