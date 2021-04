Films et émissions à venir de Vince Vaughn: ce qui est à venir pour l’étoile bizarre

North Hollywood – TBA 2021 (post-production)

Avec une logique qui s’appelle de manière amusante “le tout premier film sur la façon de devenir un patineur professionnel”, North Hollywood se présente – dès le départ – comme une histoire de passage à l’âge adulte, clin d’œil, légère et consciente de soi. . Écrit et réalisé par Mikey Alfred, qui a produit les Mid90s de Jonah Hill, North Hollywood a un casting rempli de nouveaux arrivants et de visages célèbres, notamment Nico Hiraga (Moxie), Miranda Cosgrove, Blake Anderson et Vince Vaughn. Les détails restent limités sinon, mais le film a fait sa première fin mars, ce qui signifie qu’il devrait sortir plus tard en 2021. D’autant qu’il vient du producteur Pharrell Williams, ce n’est qu’une question de temps avant de trouver un distributeur.

Certes, la bande-annonce de North Hollywood a un ton qui rappelle les Mid90 susmentionnés, ce qui devrait la rendre attrayante pour les cinéphiles qui ont apprécié la première sortie impressionnante de Jonah Hill en tant que scénariste-réalisateur. Certes, les films sur le passage à l’âge adulte basés sous le soleil de Los Angeles sont un centime à la douzaine de nos jours, mais North Hollywood fera, espérons-le, une bonne impression – en particulier avec sa distribution de haut niveau.