Films et émissions à venir d’Owen Wilson: ce qui attend l’acteur Loki

La Dépêche française – 22 octobre 2021 (Terminé)

De manière générale, il est généralement acquis qu’Owen Wilson apparaîtra dans un nouveau film du scénariste-réalisateur Wes Anderson. Alors qu’il était absent pour Moonrise Kingdom et Isle of Dogs, le précédent film du cinéaste, Wilson retrouvera Anderson pour incarner Herbsaint Sazerac, un écrivain de magazine basé sur Joseph Mitchell du New Yorker, dans le dernier long métrage de l’auteur, The French Dispatch. Bien que l’on ignore actuellement l’importance du rôle de Wilson dans cette pièce d’ensemble très attendue, il sera rejoint par plusieurs autres visages célèbres, notamment (mais sans s’y limiter) Jeffrey Wright, Timothee Chalamet, Frances McDormand, Tilda Swinton, Elisabeth Moss, Saoirse Ronan et Jason Schwartzman, un autre collaborateur fréquent d’Anderson, pour ne citer que quelques stars attachées au film.

Précédemment prévue le 24 juillet 2020, la pandémie de COVID-19 a repoussé The French Dispatch à sa date de sortie actuelle, le 22 octobre 2021, qui fait suite à ses premières prévues au Festival de Cannes et au Festival de New York. Certes, les attentes sont toujours extrêmement élevées pour un tout nouveau film de Wes Anderson, et celui-ci ressemble à l’une des œuvres les plus distinguées du cinéaste acclamé à ce jour.