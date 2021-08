Films et émissions Amazon Prime : les nouveautés d’août 2021

Amazon Prime Video a apporté des changements majeurs à sa bibliothèque ce mois-ci, et cela vaut la peine de jeter un œil aux nouveautés. Le service de streaming a publié un certain nombre de contenus originaux très attendus en août 2021 enfin, mais il a également ajouté du matériel sous licence convoité au catalogue. Parmi ces deux catégories se trouvent des titres incontournables et des talents de premier plan.

Amazon Video est l’un des services de streaming les plus omniprésents, car de nombreux utilisateurs ont déjà un abonnement Amazon Prime pour les achats en ligne. Cela vous donne accès à l’application de streaming, bien qu’il puisse parfois être difficile de s’y retrouver car elle affiche des titres “inclus avec Prime” et d’autres qui doivent être loués ou achetés numériquement. En plus de cela, Amazon Video est une plaque tournante centrale pour d’autres applications et chaînes complémentaires, y compris IMDbTV d’Amazon, qui a également fait l’objet d’une refonte sérieuse ces derniers temps.

Le résultat est une diffusion en streaming prodigieuse pour le mois d’août. Le communiqué de presse d’Amazon met également en évidence le nouveau film original Jolt, bien qu’il soit techniquement sorti le 23 juillet. Ce drame psychologique est l’un des films les plus attendus de l’été.

Vous trouverez ci-dessous tous les titres nouveaux sur Amazon Video en août 2021, organisés non seulement par date et en listes de films et de séries, mais par quelle partie du service élaboré ils seront disponibles. Amazon Prime est disponible sous forme d’abonnement mensuel ou annuel.

1er août

Films

21 (2008)

Extraterrestres (1986)

Tout sur Steve (2009)

Anaconda (1997)

Annie (1982)

Attaque le bloc (2011)

Borat (2006)

Attrape-moi si tu peux (2002)

Scène centrale (2000)

Mourir fort 2: Mourir plus fort (1990)

Elektra (2005)

Évasion d’Alcatraz (1979)

Temps rapides à Ridgemont High (1982)

Pays de la liberté (2006)

Crochet (1991)

Dans ses chaussures (2005)

Mâchoires : La Vengeance (1987)

Mâchoires (1975)

Mâchoires 2 (1978)

3 mâchoires (1983)

Savoir (2009)

La Bamba (1987)

Machette (2010)

Fait d’honneur (2008)

Max Payne (2008)

Boule d’argent (2011)

Boue (2013)

Le mariage de mon meilleur ami (1997)

Jeux de Patriote (1992)

Pearl Harbor (2001)

Prédateur (1987)

Prédateur 2 (1990)

Biscuit de mer (2003)

Fenêtre secrète (2004)

De côté (2004)

Slither (2006)

Quelque chose doit donner (2003)

Surfeur d’âme (2011)

Les grands débatteurs (2013)

L’initié (2000)

La Dame de fer (2011)

La Légende de Zorro (2005)

L’avocat de Lincoln (2011)

Le Naturel (1984)

Le colocataire (2011)

La prise de Pelham 1 2 3 (2009)

La famille qui chasse de Tyler Perry (2008)

De l’eau pour les éléphants (2011)

Toi, moi et Dupree (2006)

Séries

Notez qu’à côté de chaque série répertoriée ici se trouve la chaîne principale sur laquelle elle est disponible. Selon Amazon, la première saison de chacune de ces émissions sera disponible sans frais supplémentaires, mais au-delà, vous devrez vous abonner à ces chaînes pour continuer à regarder les émissions.

Addison : Saison 1 (Kidstream)

Bannan : Saison 1 (Mhz Choice)

Sois cool, Scooby Doo : Saison 1 (Boomerang)

Chesapeake Shores : Saison 1 (Hallmark Movies Now)

City Confidential : Saison 1 (A&E Crime Central)

Délicieux : Saison 1 (Acorn TV)

Dirt Every Day : Saison 1 (Motortrend)

Frankie Drake Mysteries : Saison 1 (chef-d’œuvre de PBS)

Le chef français avec Julia Child : Saison 1 (PBS Living)

Here We Go Again: Saison 1 (ALLBLK)

Comment la Terre a été faite : Saison 1 (History Vault)

Dans leurs propres mots : Saison 1 (Documentaires PBS)

Sea Raiders : Saison 1 (Meilleure télé de tous les temps)

Le pont : Saison 1 (Sujet)

Les meurtres nordiques : Saison 1 (chef-d’œuvre de PBS)

Gagnants de l’Ouest : Saison 1 (Best Westerns Ever)

Films IMDbTV

500 jours d’été (2009)

Alpha et Oméga (2010)

American Pie présente : Camp de groupe (2005)

American Pie présente : Beta House (2007)

American Pie présente : Le livre de l’amour (2009)

American Pie présente : Le mille nu (2006)

Apollo 13 (1995)

Casse-cou (2003)

Détroit (2017)

il d’aigle (2008)

État du jardin (2004)

Chasseurs de fantômes (1984)

Chasseurs de fantômes II (1989)

Le frelon vert (2011)

Comment dresser votre dragon (2010)

Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie (2003)

Long Shot (2019)

Major Payne (1995)

Pas de bonne action (2014)

Seuls les braves (2017)

La route de l’Eldorado (2000)

Shrek pour toujours après (2010)

Pleins feux (2015)

En attendant d’expirer (1995)

Marcher sur la ligne (2005)

Qu’est-ce que l’amour a à voir avec ça (1993)

Le Loup de Wall Street (2013)

Série IMDbTV

Au-delà : Saison 1-2

Code Noir : Saison 1-3

Dominion : Saison 1-2

Dr Quinn, Médecine : Saison 1-6

MacGyver (2016): Saison 1-5

Perry Mason : Saison 1-9

Scorpion : Saison 1-4

6 août

Films

Val (2021)

Séries

Soldats ou zombies de SOZ (sous-titres anglais uniquement) : Saison 1 (2021)

Série IMDbTV

Luke Bryan: Mon journal de chemin de terre (2021)

Le réparateur de tentes (2021)

Les deux titres du 6 août sont des originaux d’Amazon. Val est un documentaire sur la vie et l’œuvre de Val Kilmer, tandis que Soldiers or Zombies est une nouvelle série sur une épidémie de zombies à la frontière américano-mexicaine. Luke Bryan: My Dirt Road Diary est une série originale d’IMDbTV.

12 août

Série IMDbTV

100% Loup : La Légende de la Pierre de Lune : Saison 1

13 août

Films

EVANGELION:3.0+1.01 TROIS IL ÉTAIT UNE FOIS (2021)

Séries

L’amour moderne : Saison 2

Amazon sera la maison exclusive du quatrième volet tant attendu de la franchise animée Neon Genesis Evangelion, qui a fait sensation lors de son ajout à Netflix l’année dernière. Étant donné que les fans ont eu des sentiments mitigés sur chaque ajout ultérieur à la franchise, on ne sait pas comment celui-ci se comportera de manière critique, mais ce sera certainement un événement incontournable.

16 août

Films

Evan Tout-Puissant (2007)

À Bruges (2008)

Films IMDbTV

La La Terre (2016)

Aucune série n’a rejoint Amazon le 16 août, mais il y a deux films du début des années 2000 que les fans voudront peut-être revoir. Il y a aussi le tristement célèbre concurrent des Oscars 2016, La La Land, qui arrive gratuitement sur IMDbTV.

17 août

Films

Les jumeaux squelettes (2014)

20 août

Films

Annette (2021)

Tueur parmi nous (2021)

Annette est un nouveau film original d’Amazon qui a généré beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux – ne serait-ce que pour les clips d’Adam Driver couvant dans une étrange lumière bleue. Il s’articule autour d’un couple, tous deux interprètes, qui ont ensemble un enfant exceptionnel.

27 août

Films

Le Courrier (2021)

Promotions

Pete le chat : Opérette de la rentrée (2021)

Le 27 août voit la sortie de Pete the Cat, un nouveau spécial animé basé sur la série de livres pour enfants à succès du même nom. Un autre spécial a été publié en 2017 avec des critiques généralement positives.

28 août

Films

Alpha (2018)

Enfin, le 28 août voit l’ajout d’un dernier film au catalogue Amazon – Alpha de 2018.

