Films et émissions de télévision à venir de Natalie Portman: ce qui vous attend pour la star de Thor

Lady In The Lake – à déterminer (pré-production)

Natalie Portman et sa collègue Star Wars, MCU et l’actrice primée aux Oscars Lupita Nyong’o se croiseront bientôt sur Lady in the Lake, lorsque la série dramatique basée sur le roman du même nom de Laura Lipman atterrira sur Apple TV + à un moment donné dans le futur proche. Selon Variety, la série limitée se déroulera dans les années 1960 à Baltimore et suivra la femme au foyer et mère Maddie Schwartz (Natalie Portman) lorsque sa vie est transformée après un meurtre non résolu, devenant ainsi une journaliste d’investigation. Nyong’o jouera Cleo Sherwood, une femme qui se consacre à fournir à sa famille plusieurs emplois et à consacrer une grande partie de sa vie au mouvement progressiste noir de la ville.

Lady in the Lake a été annoncée pour la première fois en mars 2021, il reste donc à savoir quand l’émission débarquera sur le service de streaming Apple TV + ou même quand la production démarrera en raison des horaires chargés des deux stars de l’émission, dont Lupita Nyong. ‘o faisant partie du casting de Black Panther 2.