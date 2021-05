Films et émissions de télévision à venir de Tom Hiddleston: ce qui vous attend pour la star de Loki

Et qu’est-ce qui se passerait si…? – Août 2021 (Post-production)

Basé sur la série de bandes dessinées curieuses du même nom, Disney + ‘s What If …? est une série d’anthologies animées qui se demande ce qui se passerait si les choses se passaient un peu (ou beaucoup) différemment dans l’univers toujours mouvementé de Marvel Cinematic. Les détails liés à cette émission en streaming restent limités sinon, mais nous savons une chose: il a un sacré ensemble. Dirigé par Jeffrey Wright, Et si …? présente des camées vocales de Mark Ruffalo, Hayley Atwell, Natalie Portman, Jeremy Renner, Paul Rudd, Taika Waititi, Chris Hemsworth, Samuel L.Jackson, Michael B.Jordan, Karen Gillan, Josh Brolin, Jeff Goldblum, Frank Grillo, Michael Rooker, Dominic Cooper, Sean Gunn, Chadwick Boseman, Sebastian Stan et Tom Hiddleston, pour n’en nommer que quelques-uns.

C’est une feuille de distribution assez volumineuse. Mais nous ne devrions pas être surpris, compte tenu du nombre d’étoiles peuplent l’univers cinématographique Marvel. Ne vous y trompez pas, cependant. Avec deux émissions en streaming à l’horizon, cette saison est l’été de Loki. Et nous n’avons pas longtemps à attendre pour voir cette nouvelle série de dessins animés. Il devrait faire ses débuts en août.