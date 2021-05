Films et émissions de télévision à venir de Tyler Perry: ce qui vous attend pour l’acteur / réalisateur / producteur

Paw Patrol: The Movie – Acteur – 20 août 2021 (Terminé)

Pour toute personne âgée de plus de 12 ans, disons, Paw Patrol n’est probablement pas un gros problème. Mais si vous êtes dans les chiffres uniques, il y a peu d’émissions avec plus de pertinence culturelle. La marque Paw Patrol est devenue un pilier de Nickelodeon, des jeux vidéo inspirants, des spectacles en direct et de nombreuses autres formes de médias depuis ses débuts en 2013. Maintenant, le dessin animé CG-canine passera sur grand écran avec Paw Patrol: The Movie, qui voit les amis à fourrure sauver la journée dans leur plus grande aventure. Réalisé par Cal Brunker, cette suite cinématographique suit l’équipage titulaire de la recherche et du sauvetage des chiots alors qu’ils se battent pour sauver Adventure City du maire Humdinger (Ron Pardo), qui menace de détruire la métropole animée.

Avec Beckett Hipkiss, Kingsley Marshall, Keegan Hedley, Shayle Simons, Lilly Bartlam et le susmentionné Ron Pardo reprenant leurs rôles vocaux de la populaire série animée, Paw Patrol: The Movie présentera également les pipes de célébrités de Iain Armitage, Randall Park, Dax Shepard, Jimmy Kimmel, Kim Kardashian et Tyler Perry dans des seconds rôles. Plus précisément, Perry donnera la parole à Gus, un chauffeur de camion qui a besoin de secours.