Films et émissions de télévision à venir sur Batman: tout ce qui concerne Batman et Gotham City

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Si vous êtes comme moi, vous ne pouvez jamais en avoir assez de Batman, que vous alliez au magasin de bandes dessinées, au grand écran, au petit écran ou même aux jeux vidéo pour suivre ce qui se passe à Gotham City. Il va probablement sans dire que vous anticipez avec impatience les débuts de Robert Pattinson en tant que Dark Knight dans The Batman, mais vous savez probablement qu’il y a beaucoup d’autres films à venir de DC et même des émissions de télévision à venir de DC que chaque Batfan devrait également espérer. Avant de vous faire admettre à Arkham Asylum en essayant de les suivre tous, consultez notre guide rapide et pratique de tous les films à venir de Batman et d’autres projets liés d’une manière ou d’une autre au Caped Crusader, à commencer par une adaptation de bande dessinée tant attendue.