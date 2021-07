Films et émissions de télévision Rupert Grint : que regarder si vous aimez la star de Harry Potter

Dans le blanc (Amazonie)

Into the White est un drame de la Seconde Guerre mondiale sur deux séries d’avions qui s’écrasent au milieu d’une tempête de neige. L’un des avions écrasés comprenait des soldats allemands et les deux autres soldats britanniques. Ces deux groupes d’ennemis de guerre doivent travailler ensemble pour survivre, ce qui n’est pas facile avec le mépris que les deux camps ont l’un pour l’autre.

Into the White est vaguement basé sur un événement réel. Le film explore la question de savoir si les ennemis peuvent travailler ensemble lorsqu’il y a un plus grand ennemi à portée de main, survivant aux éléments. Le film présente une image souvent inédite de la Seconde Guerre mondiale, celle où les Allemands et les Britanniques doivent travailler ensemble. Cela montre que la paix et l’amitié ne sont pas vraiment une option pour le moment, mais cela pourrait l’être à l’avenir.

