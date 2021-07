Films et émissions Netflix qui partent en août 2021 : la liste complète

Août approche à grands pas et Netflix a annoncé son calendrier de sortie officiel pour le mois prochain. Inutile de dire que nous avons passé beaucoup de temps au cours de la semaine dernière à couvrir les nouvelles versions en magasin pour les abonnés le mois prochain. 56 originaux différents de Netflix devraient faire leurs débuts au cours du mois d’août 2021. De Cooking With Paris et The Kissing Booth 3 à la première très attendue de The Witcher: Nightmare of the Wolf, il y a beaucoup à attendre. Les nouveaux films Netflix en août semblent également brillants, avec 57 nouveaux films qui devraient être ajoutés à Netflix le mois prochain.

Vous devriez certainement consulter le calendrier de sortie complet de Netflix en août 2021. Notre couverture comprend des liens vers tous les différents titres afin que vous puissiez définir des rappels et les ajouter à votre file d’attente Netflix. Bien sûr, Netflix donne et Netflix retire. Il y a en effet beaucoup de nouveaux ajouts en cours le mois prochain, mais il y a aussi beaucoup de titres qui devraient quitter le catalogue de contenu de Netflix en août.

Les films Netflix partent en août

Avec tous les nouveaux ajouts à venir chaque mois, Netflix annonce également des départs. Bien sûr, les originaux de Netflix sont au centre des médias et ils sont souvent le contenu le plus médiatisé parmi les téléspectateurs. Mais le contenu sous licence de studios tiers est toujours aussi énorme sur Netflix. En fait, au moment d’écrire ces lignes, six des 10 meilleurs titres sur Netflix étaient sous licence d’autres studios.

En août 2021, de nombreux films et émissions devraient quitter le catalogue de contenu de Netflix. En termes de titres que vous voudrez peut-être regarder avant qu’ils ne disparaissent, il y a probablement plus de films que d’émissions de télévision qui font partie de la catégorie à ne pas manquer. Les exemples incluent Casino Royale, Quantum of Solace et The Angry Birds Movie 2. En outre, le film criminellement sous-estimé Stranger than Fiction devrait quitter Netflix le 30 août. Il met en vedette Will Ferrell, Emma Thompson, Dustin Hoffman et Maggie Gyllenhaal. C’est un film merveilleusement original, bien écrit et bien joué. Si vous ne l’avez pas déjà vu, attrapez-le définitivement avant qu’il ne disparaisse. Et si vous l’avez vu, vous voudrez sûrement le revoir pendant que vous le pouvez encore.

La liste complète des films et émissions Netflix partant en août suit ci-dessous.

Horaire complet des départs

Départ le 1er août

Départ le 4 août

Départ le 7 août

Départ le 9 août

El Cartel : Saison 1

El Cartel : Saison 2

Somnambule

Départ le 12 août

Sécurité non assurée

Scary Movie 5

Départ le 14 août

Mother Goose Club : Saisons 1-2

Départ le 15 août

Jéricho : Saisons 1-2

J’aurais aimé être là

Départ le 20 août

Tuer l’Irlandais

Norme du Nord : les clés du royaume

Le fondateur

Départ le 22 août

Départ le 26 août

Départ le 27 août

Départ le 29 août

Départ le 30 août

Casino Royale

Le spectacle Eichmann

Sortie complète

Quantum de Consolation

Plus étrange que la fiction

