Films et mèmes : Pourquoi les actions d’AMC viennent de gagner encore 10 % aujourd’hui

Aujourd’hui, les actions meme telles que Divertissement AMC (NYSE :AMC) explosent. Les actions d’AMC ont volé de plus de 10% lors des échanges antérieurs sur un volume important. La décision d’aujourd’hui intervient au milieu d’une augmentation de l’intérêt des investisseurs de détail pour les jeux à court terme.

Source : QualityHD / Shutterstock.com

À cet égard, AMC a été l’un des premiers et des plus grands gagnants. Les investisseurs de détail qui adhèrent à la thèse du short squeeze avec ce titre ont été récompensés en tenant à travers la volatilité cette année. En effet, il est difficile d’imaginer jusqu’où l’action AMC est allée. Les actions d’AMC se négociaient à environ 2 $ par action au début de l’année. Ainsi, le mouvement d’aujourd’hui de plus de 3 $ par action dans l’action AMC représente une augmentation de 150 % par rapport au cours d’ouverture de cette action cette année.

La thèse d’investissement avec l’action AMC semble être directement liée à son intérêt élevé à court terme. En effet, l’intérêt à court terme d’AMC reste bien supérieur à celui du marché au sens large. Actuellement, environ 18 % du flottant d’AMC est vendu à découvert. C’est élevé, ainsi que le taux de frais d’emprunt associé à ce stock. En conséquence, les investisseurs de détail misent sur les fonds spéculatifs et d’autres grands investisseurs institutionnels se font prendre à détenir d’importantes positions courtes sur ce titre, si celui-ci augmente rapidement, comme cela a été le cas au début de l’année.

Cela dit, examinons l’une des principales raisons pour lesquelles l’action AMC est en mouvement aujourd’hui.

Des sorties exclusives au cinéma augmentent le stock d’AMC

Pour les investisseurs en actions AMC, l’une des plus grandes menaces de ces derniers mois a été la montée en puissance des plateformes de streaming. Les sorties directes en streaming contournant le modèle traditionnel exclusif au théâtre ont permis aux sociétés de production hollywoodiennes de rester à flot pendant la pandémie. Cependant, un changement massif vers un tel modèle pourrait potentiellement mettre en péril le stock d’AMC et ses pairs.

Cependant, aujourd’hui, les investisseurs semblent apprécier les bons résultats des récentes sorties exclusives au cinéma. Parmi les sorties qui ont connu des débuts forts, citons Candyman et Shang-Chia et la légende des dix anneaux. Ces communiqués ont rapporté des recettes totales qui ont dépassé les estimations haussières. De plus, ces sorties ne sont toujours que dans les cinémas et n’ont pas encore été approuvées pour les services de streaming.

En conséquence, les investisseurs tiennent compte de la longévité continue du modèle de sortie en salles. Pour les mastodontes comme AMC, voir que ce modèle commercial a toujours un sens financier pour les sociétés de production cinématographique est une grande victoire. En effet, il semble que les investisseurs aient des raisons de se réjouir aujourd’hui. Les gens sortent et voient des films. C’est une excellente nouvelle pour l’industrie et pour les investisseurs d’AMC aujourd’hui.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.