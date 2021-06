Films et séries à venir avec Hailee Steinfeld : qu’est-ce qui attend la star de Dickinson

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Depuis qu’elle a éclaté avec sa performance nominée aux Oscars dans True Grit en 2010, Hailee Steinfeld est passée de l’un des meilleurs enfants acteurs à l’une des étoiles montantes d’Hollywood, menant des films comme The Edge of Seventeen (qui lui a valu une nomination aux Golden Globes) et des émissions comme Dickinson. Avec une expérience éprouvée dans les histoires de passage à l’âge adulte et les spectacles d’action à gros budget, il est facile de voir que ce n’est que le début pour le multi-talentueux Steinfeld. Alors, quelle est la suite ?

La liste des films et émissions de télévision à venir de Hailee Steinfeld comprend un retour dans la série Apple TV + Dickinson, un rôle principal dans l’une des émissions de télévision Marvel les plus attendues, Hawkeye, et une deuxième apparition dans un autre univers Marvel avec Spider-Man. : Dans le Spider-Verse 2. Vous trouverez ci-dessous un aperçu rapide de chacun de ces titres prometteurs et juste à quel moment vous pourriez les voir dans un cinéma ou sur un service de streaming près de chez vous.