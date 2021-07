films et séries dans lesquels l’actrice est apparue

(Cnn en espagnol) — L’actrice italienne Rafaella Carrá, considérée comme la reine de la télévision italienne, décédée ce lundi laisse un héritage à la télévision et au cinéma, notamment en Espagne et en Amérique latine.

Carrà est né le 18 juin 1943 à Bologne, en Italie, et a consacré sa carrière à la télévision en chantant, en dansant et bien sûr en agissant dans plus de 80 productions télévisuelles et cinématographiques, selon Internet Movie Data Base.

Il est devenu célèbre à la télévision en Amérique latine et en Espagne dans les années 70 et 80, et a été popularisé avec des films tels que “El colonel Von Ryan”, “I compagni” et “Gran Bellezza”. Il a également participé à des mini-séries telles que “I grandi camaleonti”, “Scaramouche” et “Je suis un espion”, entre autres.

Carrà a participé entre autres à :

– 1952 : Tourment du passé. Elle a joué Grazziella.

– 1958 : Valeria ragazza pas très sérieuse, comme la soeur de Valeria.

– 1960 : Il peccato degli anni verdi, en tant qu’ami d’Augusto d’Aquino.

– 1960 : La Longue Nuit du 43, comme Inès.

– 1960 : La fureur des barbares, comme Maritza.

– 1961 : Cinq marins contre cent filles, comme Mirella.

– 1963 : Je compagni comme Bianca.

– 1965 : Scaramouche, une série télévisée dans laquelle il incarne Costanza De Mauriac.

– 1966 : Je suis une espionne, comme Sophia.

-1969 : Il sorriso della Gioconda, dans le rôle de Doris Mead.

– 1970 : Privée d’aimer, comme Alberta Radelli.

– 1980 : Barbara. Protagoniste.

Carrà a également participé à des dizaines d’émissions télévisées telles que « Le spectacle Raffaella Carrà » (1988), « Vive le spectacle » (1991), « À huit avec Raffaella » (1993), « Telemaratón » (1994), « En house avec Raffaella “(1995),” On parie quoi ? ” (2000), entre autres, selon IMDB.

Et ces dernières années, il est apparu aux côtés du DJ français Bob Sinclair dans un clip vidéo intitulé “Far l’Amor” (2011), et “The Voice Italia” (2013-2014) et “Forte forte forte” (2015).

Raffaella est décédé le 5 juillet à 4h20 de l’après-midi du 5 juillet à cause d’une maladie qui « s’était collée à son petit corps mais plein d’énergie débordante », a déclaré son ex-partenaire Sergio Japino à l’agence ANSA.

Son dernier message sur les réseaux sociaux était de remercier les félicitations et de souhaiter à tous un bon été de retour à la normalité. Un été qui sera pourtant vécu en Italie en sa grande absence.