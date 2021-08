Films et séries en avant-première du 16 au 22 août

HBO Max : sorties de films et de séries du 16 au 22 août | Instagram

A cette occasion, nous vous ferons part de premières de la plateforme HBO Max pour cette semaine du 16 au 22 août, donc si vous ne savez toujours pas quoi voir pendant ces jours, continuez à lire pour savoir ce qu’il y a de neuf dans leur catalogue.

‘Call Me By Your Name’, ‘Captain Fantastic’, ‘Forrest Gump’, ‘The Dark Tower’ … ne sont que quelques-uns des titres qui sont incorporés dans le Catalogue de la plateforme de streaming cette semaine.

Cette semaine, le nouveau Plate-forme HBO intègre de nouveaux titres à son catalogue et vous disposez de nombreuses options pour profiter d’une bonne séance de cinéma maison entre amis, en famille ou seul.

Call Me By Your Name, The Dark Tower, Grease, Forrest Gump et Captain Fantastic sont les films exceptionnels que la plateforme de streaming sort ces jours-ci.

Voici tous les films et séries qui seront diffusés en avant-première sur HBO Max du 16 au 22 août :