Films et séries les plus regardés sur Netflix cette semaine

Aujourd’hui, nous allons vous mentionner quels ont été les films et séries les plus regardés au sein de la Plate-forme de Netflix durant cette semaine du 26 juillet au 1er août, donc si vous ne voyez toujours pas de titre, c’est sans doute le bon moment.

Il convient de noter que « Ciel rouge », « Comment vendre de la drogue en ligne (à pleine vitesse) », « Ciel rouge sang » et « La dernière lettre d’amour » font partie des contenus préférés par les utilisateurs de la plateforme.

Comme vous pouvez le voir, le les tendances ou celui connu sous le nom Top 10 Netflix, c’est ces contenus qui, semaine après semaine, occupent les premières places des plus populaires sur la plateforme.

Un classement qui est généré automatiquement en fonction de ce que les utilisateurs consomment, et qui vous aide à rester à jour.

C’est ainsi que cette semaine Sky Rojo est entrée en force, coïncidant avec la première de sa deuxième saison, et la série allemande Comment vendre de la drogue en ligne (À pleine vitesse), qui vient de sortir son troisième opus.

En revanche, The Good Doctor, Sex/Life et A place to dream se répètent parmi les services de streaming les plus regardés.

Quant à la partie la plus cinématographique du Top, les favoris sont de nos jours The Last Love Letter, Blood Red Sky et Kingdom : The Ashin Story.

1

SÉRIES

Ciel rouge

Comment vendre des médicaments en ligne (à pleine vitesse)

S3xo / Vie

Un endroit pour rêver

Moi jamais

Le bon docteur

Le Cartel Sapos : L’Origine

2

FILMS

Ciel rouge sang

La dernière lettre d’amour

Royaume : L’histoire d’Ashin