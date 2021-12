Films et séries qu’il faut regarder pour mieux comprendre son ado

26/12/2021 à 09h00 CET

Marina Borràs

On a tendance à penser que films et séries sur les adolescents s’adressent exclusivement à cette tranche d’âge. Et nous nous trompons beaucoup. Ces productions peuvent être idéales pour faire des plans pour une couverture, un film et une bonne conversation avec nos enfants et, en plus, elles peuvent nous aider à faire un travail de réflexion pour nous, adultes, qui oublions parfois que nous passons aussi par ça âge.

C’est pourquoi aujourd’hui nous vous apportons une compilation de séries et de films à faire avec nos ados pour mieux les comprendre et, bien sûr, passer un bon moment ensemble.

Films à regarder avec votre ado

Si nous voulons opter pour des films, nous vous proposons ces quatre productions que nous avons adorées :

« Poussins & rdquor;

La banque du quartier, des amis de longue date, un retour aux sources & mldr; ‘Poussins’, réalisé par Carol Rodríguez, rassemble tous ces éléments pour raconter l’histoire de Marta (Vicky Luengo), une fille qui, après avoir perdu son emploi et n’ayant pas pu payer le loyer de son appartement à Barcelone, n’a d’autre alternative que de retourner dans le quartier où elle a grandi. . Un film qui, sans aucun doute, nous fait réfléchir sur l’amitié, sur le fait d’être soi-même, et nous fait réfléchir qui nous étions, qui nous sommes et qui nous voulons devenir.

Le film Poussins |

« Booksmart & rdquor;

Deux filles dont la vie au cours de leurs deux dernières années s’est concentrée à 100% sur l’obtention de bonnes notes, décident que le dernier jour de classe, elles doivent faire tout ce qu’elles n’ont pas fait ces dernières années et décident d’aller à la fête des garçons la plus populaire .votre institut. Un film très symbolique qui nous permet de voir ce qui se passe dans la tête des adolescents, nous montre la valeur de l’amitié et souligne l’importance de parler de sexualité avec nos enfants. Nous pouvons le trouver dans Netflix.

Le film Booksmart | Netflix

« Dix-sept & rdquor;

Ce film, également de Netflix, raconte l’histoire d’un adolescent gênant qui s’échappe du centre pour mineurs où il est enfermé et commence une aventure à travers les villes de Cantabrie à la recherche du chien qui l’a tant aidé.

Ados, animaux, famille et de nombreuses leçons de vie ce sont les ingrédients de cette production espagnole qui est, à son tour, une excuse parfaite pour s’asseoir avec nos enfants sur le canapé et profiter et réfléchir tous ensemble.

Le film Dix-sept | Netflix

« Le jour du oui & rdquor;

Dans ce film Netflix, nous rencontrons la famille d’Allison (Jennifer Garner) et leur curieuse célébration du jour où les enfants de la maison peuvent choisir quoi faire et comment s’amuser. Une réflexion amusante sur l’importance de responsabiliser nos enfants, ainsi que sur la nécessité de fixer des limites et des règles pour une vie de famille appropriée.

Le jour du film oui | Netfllix

Série sur les ados à regarder en famille

Si au lieu de films, à la maison vous êtes plus que des séries, voici notre recommandation des quatre séries qui nous ont le plus plu cette année :

« Éducation sexuelle & rdquor ;

Bien sûr, cette série ne pouvait pas manquer à notre compilation. « Éducation sexuelle & rdquor ; C’est un phénomène chez les jeunes et les moins jeunes, et ce n’est pas surprenant. Le manque d’éducation sexuelle finit par amener les jeunes à la rechercher par eux-mêmes, comme on le voit bien dans cette magnifique production. L’adolescence est une étape dans laquelle les doutes et les curiosités surgissent, les premières relations commencent à se produire, les premiers amours & mldr; et cette série rend visible différents aspects de la sexualité adolescente qui peuvent être utilisés pour de longues périodes de divertissement, et aussi de conversation, avec nos fils et nos filles. Il est également disponible en Netflix.

Série d’éducation sexuelle | Netflix

« Je n’ai jamais & rdquor;

Dans cette série, le personnage principal, Devi, traite des inquiétudes d’une adolescente qui veut trouver sa place au lycée, essayant à tout prix d’éviter de se focaliser sur les problèmes personnels qu’elle traverse. La lutte de Devi pour s’intégrer et ne pas prêter attention à sa situation familiale finira par avoir des conséquences néfastes sur ses relations personnelles, ses résultats scolaires et, bien sûr, sa santé mentale. Une série de Netflix totalement recommandé de voir en famille.

Série je n’ai jamais | Netflix

« Le hockey & rdquor;

Nous aimons cette série pour plusieurs raisons. La première est qu’elle est bien éloignée du stéréotype d’une série adolescente dans laquelle ses acteurs ont quitté l’adolescence il y a plusieurs années et aussi de la série typiquement américaine à laquelle il est difficile pour nous de nous identifier, depuis le festival de fin d’année d’un collège espagnol avec le bal américain.

Mais, aussi, « Las del hockey & rdquor; est une série dont l’histoire tourne autour du quotidien d’une équipe de hockey composée d’adolescentes qui étudient pour le secondaire. Alors que le club insiste pour dénigrer l’équipe féminine, les hockeyeuses se rassemblent pour se battre pour le sport qui les passionne et dénoncer le traitement inégal du club avec les équipes féminines et masculines. On peut aussi le voir dans Netflix.

La série hockey | Netflix

« La vie sexuelle des collégiennes & rdquor;

Nous avons récemment découvert ce joyau de HBO et nous l’avons adoré. Sur un ton humoristique et divertissant, « La vie sexuelle des collégiennes & rdquor; raconte l’histoire de quatre jeunes totalement différents qui commencent l’université et sont obligés de partager une chambre. Les relations qu’ils commencent à tisser et les différentes intrigues que l’on voit dans la série nous aident à comprendre un peu mieux les problèmes que rencontrent les adolescents et à sympathiser avec eux, tout en nous faisant rire.

Série La vie sexuelle des collégiennes | HBO MAX