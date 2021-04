Films et séries télévisées à venir d’Amanda Seyfried: ce qui est à venir pour la star de Mean Girls

Une bouchée d’air – 2021 / TBA (post-production)

Passant à un autre type de genre différent, nous jetons un coup d’œil à A Mouthful of Air. Dans ce film, basé sur le livre du même nom d’Amy Koppelman (qui réalise ce long métrage), ils examinent le lien entre le processus créatif et la maladie mentale.

Amanda Seyfriend, selon Deadline, jouera le rôle de Julie, une maman et auteure de livres pour enfants qui utilise ses propres créations qu’elle écrit pour échapper à son propre monde de dépression, qui a été causée par la naissance de son enfant – autrement connu sous le nom de post-partum. dépression.

Rejoindre Amanda Seyfried dans A Mouthful of Air sont des stars de renom derrière elle, selon Deadline. Finn Wittrock, qui est bien connu pour son travail dans des émissions d’horreur / thriller telles que American Horror Story et Ratched, jouera à ses côtés en tant que mari. Amy Irving jouera le rôle de sa mère dans le film et Jennifer Carpenter, connue pour son rôle dans Dexter, signera en tant que belle-sœur de Julie.