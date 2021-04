Films et séries télévisées à venir Daveed Diggs: ce qui vous attend

The Starling – 2021 (Post-production)

En nous éloignant de la télévision pendant un moment, nous passons à The Starling, un prochain film de comédie dramatique sur Netflix. Selon The Hollywood Reporter, ce film suit l’histoire d’un couple marié qui finit par souffrir d’une sorte de difficultés, ce qui commence à les déchirer. Ce qui aggrave les choses, c’est qu’un étourneau finit par construire un nid dans l’arrière-cour de la femme, qui commence à la harceler, et elle devient «comiquement obsédée» par vouloir le tuer.

C’est certainement une prémisse unique, c’est sûr, mais c’est ce qui la rend si intéressante en premier lieu. Selon Deadline, de nombreux vétérans de la scène en plus de Diggs rejoindront également ce film, notamment Kevin Kline de Present Laughter et Loretta Devine du hit de Broadway Dreamgirls. Diggs lui-même co-vedette aux côtés de ce grand casting, dans un rôle inconnu, mais j’espère toujours aussi divertissant que d’habitude.