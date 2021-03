Films et séries télévisées à venir de JK Simmons: ce qui vous attend pour l’acteur de Marvel et DC

Et cela nous amène à Spider-Man: No Way Home, le dernier film de Spidey, qui devrait débarquer dans les salles le 17 décembre 2021. Il y a les affaires de ce contrat qui permettront à Simmons de représenter le rédacteur en chef du journal en deux plus de films, avec un déjà «dans la boîte», pour ainsi dire. Cela pourrait signifier que le personnage apparaît dans Venom: Let There Be Carnage ou le Morbius dirigé par Jared Leto, mais s’il vous plaît, laissez-le No Way Home bien que je ne pense pas que Jameson prendra des photos de Peter Parker de si tôt.

Nous devrons attendre de voir si JK Simmons apparaît dans Spider-Man: No Way Home, mais en attendant, il y a une tonne de films 2021 pour nous retenir jusqu’à la sortie du film en décembre.