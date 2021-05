Films et séries télévisées à venir de Mckenna Grace: ce qui vous attend pour l’actrice du conte de la servante

Spirit Untamed – 4 juin 2021 (Terminé)

Cela fait 19 ans que Spirit: Stallion of the Cimarron a parcouru les théâtres, mais le film d’aventure centré sur le cheval deviendra bientôt une série avec Spirit Untamed de cet été, une suite animée par CG qui présente les talents vocaux d’Isabela Merced, Jake Gyllenhaal, Julianne Moore, Walton Goggins, Eiza Gonzalez, Marsai Martin et Mckenna Grace. Basé sur la série animée Netflix, Spirit Riding Free, créée par le scénariste Aury Wallington, ce nouveau film Spirit suivra une jeune fille nommée Lucky Prescott (Merced) qui déménage dans la petite ville de Miradero où elle rencontre notre mustang titulaire et, comme vous s’attendrait, forme immédiatement une connexion. Ce suivi ne devrait pas briser le moule, pour être clair, mais si vous êtes fan du film original et de la série de suites, vous devriez vous sentir ému par le retour de Spirit au grand écran.

Actuellement, Spirit Untamed ne devrait sortir en salles qu’à partir du 4 juin après une production à distance. On s’attend à ce que Mckenna Grace interprète un personnage secondaire comme Abigail Stone, l’un des compagnons de notre personnage principal.