Films et séries télévisées à venir de Michael Keaton: Morbius, le flash et plus

Rien de tel que le fils (à confirmer)

En plus des films de bandes dessinées, les drames fondés sur des faits semblent être devenus le pain et le beurre de Michael Keaton ces derniers temps. Par exemple, jouer le journaliste d’investigation Robbie Robertson dans Spotlight, lauréat d’un Oscar du meilleur film, sa performance époustouflante en tant que «fondateur» de McDonalds Ray Kroc dans The Founder, et le rôle de l’avocat Ramsey Clark dans The Trial of the Chicago 7 d’Aaron Sorkin, plus récemment. Après que le public l’ait vu faire face aux conséquences du 11 septembre à Worth, le prochain drame factuel de Keaton s’attaquera à un autre événement dévastateur.

En 2019, Michael Keaton aurait signé pour devenir producteur exécutif et jouer dans Nothing Like the Son, inspiré par la tragédie de l’ouragan Maria à Porto Rico à partir de la fin de 2017. L’histoire du passage à l’âge adulte suit Ray Bracero, contraint de subir son lycée. dernière année seule et sans abri après le retour de sa mère à Porto Rico juste avant que la tempête ne frappe. Keaton jouerait un addict en convalescence et une figure paternelle improbable pour le jeune protagoniste du film, qui a été annoncé pour la dernière fois en janvier 2020.