Films et séries télévisées à venir de Sebastian Stan: ce qui vous attend pour l’acteur Marvel

Et qu’est-ce qui se passerait si …? – TBA 2021 (post-production)

En plus de reprendre son rôle de Bucky Barnes dans Le faucon et le soldat de l’hiver de Disney +, Sebastian Stan joue l’acolyte de Marvel dans What If …? De Disney +, une prochaine série d’anthologies animées qui sera présentée en première plus tard cette année. Basée sur la série de bandes dessinées du même nom, la séduisante série de streaming de Marvel explore ce qui se passerait si les principaux moments du MCU se produisaient différemment. En conséquence, le casting est rempli d’une variété de voix familières, y compris Mark Ruffalo, Hayley Atwell, Natalie Portman, Jeremy Renner, Paul Rudd, Taika Waititi, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Samuel L.Jackson, Michael B.Jordan, Karen Gillan, Josh Brolin, Jeff Goldblum, Frank Grillo, Michael Rooker, Dominic Cooper, Sean Gunn, Chadwick Boseman et Sebastian Stan.

De plus, Iron Man, Captain America, Dr Strange, Captain Marvel et Howard the Duck devraient tous apparaître en camée. Par conséquent, il n’est pas hors de question que leurs acteurs respectifs fassent des apparitions vocales uniquement. Vise une première mi-2021, Et si …? promet d’être un ajout curieux au vaste MCU.