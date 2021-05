Films et séries télévisées à venir de Woody Harrelson: ce qui nous attend pour le venin: que l’étoile du carnage soit

L’homme le plus dangereux d’Amérique (série limitée) – TBA (annoncé)

Bientôt, Woody Harrelson deviendra l’homme le plus dangereux d’Amérique. Plus précisément, l’acteur est engagé pour jouer dans une adaptation en série limitée du livre acclamé, The Most Dangerous Man in America, écrit par Bill Minutaglio et Steven L. Davis. Également attaché à la production, Harrelson jouera le condamné fugitif Timothy Leary, alors que la série suit l’audacieuse évasion de la prison de Leary et fuit la loi en 1970.

Au-delà d’être une escapade dangereuse, l’évasion de Timothy Leary de l’emprisonnement était considérée comme «l’union de la contre-culture de la drogue et de la dynamite», comme le rapporte Deadline, qui «visait à déclencher une révolution et à renverser le gouvernement». La chasse à l’homme généralisée qui a suivi pour Leary, dirigée par le président Nixon, a duré 28 mois et a impliqué “des radicaux locaux, des aristocrates européens, un avant-poste de Black Panther en Algérie, un marchand d’armes international, des hippies passeurs de hasch de la Fraternité de l’amour éternel et des agents secrets. sur quatre continents. ” Actuellement en pré-production, The Most Dangerous Man in America sera écrit pour l’écran par Luke Davies de Catch-22.