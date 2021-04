Films et séries télévisées à venir de Zac Efron: Les trois hommes et un bébé remake et plus

King Of The Jungle – À déterminer (pré-production)

King of the Jungle est basé sur la vie réelle de John McAfee, le créateur du logiciel McAfee Antivirus. Il s’agit de la façon dont il a encaissé sa fortune, quitté la civilisation, puis déménagé dans une jungle au Belize. À l’origine, Michael Keaton était censé jouer McAfee et Seth Rogen était censé jouer le journaliste du magazine Wired Ari Furman.

Cependant, Rogen et Keaton ont tous deux quitté le projet. En novembre 2019, Zac Efron a été annoncé comme remplaçant de Rogen. En mars 2021, personne n’avait été annoncé dans le rôle de John McAfee. King of the Jungle suit le complexe de McAfree plein de sexe, d’armes à feu et de chaos, et montre comment Furman est entraîné dans ce style de vie. À l’origine, la production sur King of the Jungle devait commencer au début de 2020, mais en mars 2021, la production n’avait pas encore commencé sur King of the Jungle. Avec le calendrier chargé d’Efron, je ne m’attendrais pas à la sortie de ce film avant la fin de 2022 ou le début de 2023. Le film doit également trouver un co-chef de file, ce qui pourrait pousser encore plus loin la production pour King of the Jungle.