Films et séries télévisées à venir d’Elisabeth Moss: ce qui est à venir pour la star du conte de la servante

Run Rabbit Run (2021) – Post-production

Lorsque vous jouez dans une émission télévisée de grande envergure, vous finissez généralement par établir des liens avec les créatifs dans les coulisses qui la dirigent, l’écrivent ou même la produisent. C’est le cas de Run Rabbit Run, un film réalisé par un réalisateur de The Handmaid’s Tale, et dans lequel Elisabeth Moss a signé pour jouer, selon Variety.

Le film réalisé par Daina Reid suit l’histoire d’un médecin de la fertilité (joué par Moss) qui croit en la vie et à la mort, mais après avoir remarqué un comportement étrange chez son enfant, elle doit défier ses propres idéaux et affronter ses nombreuses peurs.

L’un de mes genres de films préférés est le thriller / l’horreur. Et puisque nous avons déjà vu Elisabeth Moss montrer ses talents dans ce genre, comme dans The Invisible Man, je suis prêt à la voir jouer ce rôle. C’est aussi une prise tellement intéressante, elle est médecin de la fertilité et ancrée dans ses valeurs, mais une force extérieure la fait changer. Je pense que si quelqu’un pouvait jouer un rôle comme celui-là, c’est Elisabeth Moss.