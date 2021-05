Films et séries télévisées à venir Issa Rae: quelle est la tête pour la star et co-créatrice insécurisée

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Avec la série humoristique à succès de HBO Insecure qui se termine après cinq saisons, on pourrait penser que la star et co-créateur de la série, Issa Rae, s’arrêterait et se détendrait un peu avant de commencer quelque chose de nouveau. Eh bien, cela ne se produira pas de sitôt, avec une multitude de films et d’émissions de télévision qui commencent à s’empiler dans l’assiette de la star de la sensation Internet devenue une star établie, en particulier avec cet accord massif qu’elle a signé avec HBO. La vérité est que ce n’est que le début pour la star des Lovebirds, car elle passera la majeure partie de 2021 et au-delà sur le grand écran, nos écrans de télévision et avec le climat médiatique d’aujourd’hui, sur nos écrans de téléphone.

Ci-dessous, nous allons décomposer chacun des films et émissions de télévision à venir Issa Rae que nous pouvons nous attendre à voir de la talentueuse écrivain / acteur / producteur qui a fait une carrière pour elle-même et est devenue l’une des principales voix de Hollywood ces dernières années. Il y a beaucoup à couvrir, alors commençons…