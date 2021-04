Films et séries télévisées à venir Leslie Odom Jr.: ce qui est à venir pour la star de Hamilton

Central Park Saison 2-25 juin 2021 (Terminé)

En tant que l’un des services de streaming les plus récents sur le Web, Apple TV + n’a pas encore une tonne d’émissions de haut niveau sur leur plate-forme, mais l’un de leurs plus remarquables est Central Park, une comédie musicale animée pour adultes de Bob Burgers. Loren Bouchard. Également créée par Nora Smith et Josh Gad, la série a été accueillie avec des éloges élogieux – ainsi qu’une certaine controverse – au cours de sa première saison, et Apple TV + est satisfaite de ce qu’elle a. La série de première année a été non seulement renouvelée pour la saison 2, mais également pour une troisième saison, la deuxième saison débutant le 25 juin. Avec une distribution vocale qui comprend Gad, Titus Burgess, Leslie Odom Jr., Daveed Diggs, Stanley Tucci et Kathryn Hahn, ainsi que Emmy Raver-Lampman (qui remplacera Kristen Bell), Central Park fait partie des projets d’animation les plus ambitieux. à la télévision (ou plutôt en streaming) en ce moment, et on imagine que ça va continuer à monter la barre avec les nouvelles saisons.