Films et séries télévisées à venir sur Don Cheadle: quelle est la prochaine étape pour la star de Marvel

Prince Of Darkness – TBD (annoncé)

Dans le passé, Don Cheadle a dépeint des personnes réelles comme Paul Rusesabagina dans Hotel Rwanda, Sammy Davis Jr. dans The Rat Pack et Miles Davis dans Miles Ahead, un film qu’il a co-écrit et réalisé en 2015. Il pourrait y avoir un autre ajout à cette liste si Prince of Darkness, un biopic sur le millionnaire noir du XIXe siècle, Jeremiah G. Hamilton, décolle. En avril 2017, Variety a annoncé que Cheadle jouerait et coécrirait le film avec Steven Baigelman, qui a aidé l’acteur avec le scénario du biopic de Miles Davis.

Basé sur le livre de Shane White, Prince of Darkness: The Story of Jeremiah G.Hamilton, First Black Millionaire de Wall Street, le film devrait suivre le personnage plus grand que nature alors qu’il amasse sa fortune de 2 millions de dollars (48 millions de dollars en 2021 dollars). et devient une légende dans le monde des affaires. Malheureusement, il n’y a pas eu beaucoup de détails sur l’intrigue du film ou même sur le moment où Prince of Darkness entrera en production.