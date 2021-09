Films et séries télévisés à venir de Bill Murray : tout ce sur quoi le comédien travaille

in

Ghostbusters: Afterlife – 11 novembre 2021 (Terminé)

Comme beaucoup, le seul film dont je me souviens toujours de Bill Murray est l’original Ghostbusters. Et, maintenant, près de quarante ans plus tard, Bill Murray va reprendre son rôle emblématique dans une autre suite de ce film classique, intitulée Ghostbusters: Afterlife.

Alors que Murray devrait rejoindre les autres stars, le casting de Ghostbusters: Afterlife regorge déjà de nombreux talents, notamment des acteurs comme Paul Rudd, Finn Wolfhard de Stranger Things, McKenna Grace de Malignant et bien d’autres.

Ghostbusters: Afterlife devrait suivre l’histoire d’une mère célibataire et de sa famille qui ont été expulsés de leur maison, et ils sont tous forcés d’emménager dans une ferme en décomposition à Summerville, Ohio, laissée par leur grand-père, où une série de des tremblements de terre inexpliqués se produisent, bien qu’il n’y ait pas de failles là-bas.

Murry a en fait parlé du film à venir avec Vanity Fair et de la façon dont son personnage et le reste du titre original vont s’intégrer dans l’histoire à venir avec une nouvelle génération de Ghostbusters.