Films et télévision à venir de Florence Pugh: qu’est-ce qui attend l’actrice de Black Widow

La Merveille – À déterminer (Pré-Production)

En avril 2021, The Hollywood Reporter a annoncé que Florence Pugh serait à la tête de l’adaptation de Sebastian Lelio de The Wonder. The Wonder sera basé sur le roman du même nom d’Emma Donoghue. Selon Digital Spy, le film sera réalisé pour Netflix.

The Wonder est un thriller psychologique sur une infirmière anglaise nommée Lib Wright. Se déroulant en 1859, l’histoire se déroule dans les Midlands irlandais et suit Lbi alors qu’elle se rend dans un petit village où elle découvre une fille qui peut survivre des mois sans nourriture. La fillette de 11 ans, Anna O’Donnell, devient une attraction touristique majeure. Un journaliste arrive pour couvrir l’histoire et cela se transforme en une histoire d’amour contre le mal.

The Wonder semble encore aux tout premiers stades de développement, nous ne connaîtrons donc probablement pas de date de sortie avant la fin de 2021, si le tournage a même commencé d’ici la fin de l’année.