Films exclusifs d’Amazon Prime Video que vous ne pourrez pas voir sur une autre plateforme et qui en valent vraiment la peine | Divertissement

Amazon Prime Video se fait sa propre niche sur les plateformes de streaming et propose de plus en plus de films exclusifs. Nous allons vous montrer quelques-uns des meilleurs dont vous disposez pour le moment.

Pourquoi devrions-nous nous abonner à une plate-forme comme Amazon Prime Video et pas à une autre? C’est la question qui peut se poser avant de franchir le pas. Netflix, HBO, Disney +, DANZ … Chaque fois que nous avons une offre plus large et qu’il est difficile de différencier les avantages et les inconvénients de chacun d’eux. Mais avec la plate-forme Amazon, cela commence à être clair.

Prime Video a pris un engagement important envers le cinéma et souhaite que tout spectateur trouve un film à son goût quand il le souhaite. Pour y parvenir, il a conclu une multitude d’accords avec des distributeurs pour pouvoir ajouter des films des dernières décennies à son catalogue, mais aussi recrute des premières exclusives Au niveau national et international.

Dans cet article, nous allons vous montrer quelques les meilleurs films que vous ne pouvez regarder que sur Prime Video Et que vous ne devriez pas manquer si vous êtes abonné à cette plateforme. Si ce n’est pas le cas, sachez que vous disposez d’une période d’essai pour évaluer si vous êtes intéressé à franchir le pas.

Vous pouvez maintenant essayer Amazon Prime Video gratuitement pendant un mois et sans engagement de rester. Sur cette plateforme, vous pouvez regarder des séries comme American Gods, Hanna et Jack Ryan, ainsi que des centaines de films exclusifs.

Index des contenus

Le vaste de la nuit

L’un des grands succès de Prime Video a été savoir trouver des films à succès là où personne ne les a jamais vus et The Vast of Night en est un exemple. Avec pratiquement aucune tournée précédente, cette histoire de science-fiction se déroulant dans les années 50 qui raconte une première rencontre avec des extraterrestres Il a convaincu les téléspectateurs et quand il est sorti il ​​y a quelques mois, il a obtenu une audience plus que remarquable.

Sans grands noms entre les deux et avec un budget de films indépendants, vous pouvez trouver ici un film pour ceux qui aiment la science-fiction la plus classique qui suscite l’imagination des spectateurs. Tout a commencé avec un signal radio qui …

Qualification: Le vaste de la nuit

Année de sortie: 2019

Durée: 91 minutes

Plate-forme: Prime Video

Les téléviseurs LG ont un excellent rapport qualité-prix et font partie des marques de référence du secteur. Si vous envisagez d’acheter un téléviseur, voici tous ceux qu’il vend classés par gamme de prix.

Des histoires regrettables

La dernière comédie de Javier Fesser a précédé Prime Video que partout ailleurs, cinémas inclus. L’un des paris de la plate-forme a été d’offrir également des premières exclusives que vous ne pouvez voir que sur Prime Video et le retour du réalisateur de Champions c’est l’un des principaux paris. Il s’agit d’un film d’histoire croisé avec quatre personnages aussi indescriptibles que drôles. Voir le cinéma de Javier Fesser est toujours confronté à une manière différente d’apprécier les histoires et en voici un bon exemple.

Qualification: Histoires regrettables

Année de sortie: 2020

Durée: 129 minutes

Plate-forme: Prime Video

Disney + continue de publier des informations, telles que sa chaîne STAR. Si vous souscrivez à l’abonnement annuel, vous économiserez l’équivalent de deux mois par rapport à l’abonnement mensuel.

Borat, suite du film

Prime Video a marqué un bon but lors de sa sortie les séquelles de Borat juste avant les élections américaines. Sacha Baron Cohen a tourné secrètement le documentaire avec le faux journaliste capable de générer le plus grand embarras des autres et, bien qu’il n’ait pas répété au box-office, il a de nouveau obtenu un grand succès avec son projet.

De plus, il ne faut pas oublier qu’il a réussi à emporter 3 prix au gala des Golden Globes dans la section Comédie et comédie musicale: Meilleur film, Meilleur acteur et Meilleure actrice. Mais au-delà de tout cela, c’est un film qui cause autant d’inconfort que d’amusement et que tout le monde devrait voir.

Qualification: Borat, film film suite (Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan)

Année de sortie: 2020

Durée: 95 minutes

Plate-forme: Prime Video

Bien que le Chromecast soit l’appareil le plus utilisé, il existe une série d’alternatives qui nous permettent de convertir facilement n’importe quel téléviseur en SmartTV.

Son du métal

Dans une année très étrange pour l’industrie cinématographique Sound of Metal est devenu l’un des titres les plus intéressants pour tous ceux qui ont osé le voir. Nous parlons d’audace car le synopsis n’est peut-être pas intéressant pour beaucoup, mais dès qu’ils lui donneront une chance, ils comprendront pourquoi ce grand film vaut la peine d’être regardé.

Sound of Metal se met dans la peau de un batteur qui commence à perdre l’ouïe. Joué par un impressionnant Riz Ahmed, le musicien fait face à un nouveau vide, le besoin de repenser sa vie et d’interagir avec les tourbillons émotionnels qui l’entourent. Mais c’est un film qui, sur cette base, offre beaucoup plus que vous ne le pensez au début.

Qualification: Son du métal

Année de sortie: 2020

Durée: 121 minutes

Plate-forme: Prime Video

Vous envisagez d’acheter un téléviseur Samsung? Si la réponse est oui, faites attention aux modèles que la marque a lancés ce 2020 pour choisir le vôtre.

Hier

La filmographie de Danny Boyle est pleine de succès. Des titres tels que Trainspotting, 28 jours plus tard ou 128 heures sont de bons exemples, mais il a également tourné des œuvres qui remplissent sa filmographie de petites pierres précieuses, et vous pouvez y placer Ý Hier, un film qui est essentiellement une histoire d’amour pour la musique.

Et si personne d’autre que vous ne savait que les Beatles existaient? Un musicien se retrouve dans cette situation et commence à chanter les chansons du groupe mythique comme si c’étaient les siens. Bien sûr, ce sont toujours de grands succès avec des répercussions immédiates. Boyle tourne une belle histoire qui est en même temps l’un des plus grands hommages que l’on puisse rendre à ce groupe mythique.

Qualification: Hier

Année de sortie: 2019

Durée: 116 minutes

Plate-forme: Prime Video

Si vous voulez voir la Formule 1 ou la moto, vous pouvez le faire sur DAZN, une plate-forme qui offre un essai gratuit de 30 jours sans engagement à rester.

Le rapport

Tout ce qui est arrivé à Prime Video n’a pas été précédé de grandes campagnes promotionnelles, parfois on peut les trouver des films plus modestes, mais tout aussi intéressants, comme dans le cas du rapport.

Avec Adam Driver, c’est ce qui est communément considéré un drame judiciaire. Dans cette histoire un fonctionnaire du Sénat enquête sur les centres de détention qui sont nés après le 11 septembre et comment la CIA les utilise. Le rapport est l’un de ces films nécessaires pour rappeler aux téléspectateurs certains des drames vécus et éclipsés par d’autres nouvelles d’actualité.

Qualification: Le rapport

Année de sortie: 2019

Durée: 119 minutes

Plate-forme: Prime Video

L’achat d’un téléviseur Xiaomi en Espagne est une bonne option grâce à ses prix puissants et aux fonctionnalités très intéressantes que nous décrivons.

Eaux sombres

Sans quitter le genre on retrouve Dark Waters, un film basé sur des événements réels dans lesquels l’avocat joué par Mark Ruffalo découvre la cause d’un bon nombre de décès qui se produisent. Comme le montre le titre, il s’agit de l’eau. A partir de ce moment, la confrontation entre une grande entreprise et cet avocat qui risque sa vie pour arrêter la situation et indemniser les victimes est racontée. Dark Waters est un film très intéressant et tourné avec un grand sens du rythme.

Qualification: Eaux sombres

Année de sortie: 2019

Durée: 127 minutes

Plate-forme: Prime Video

Offre Amazon Prime pour les étudiants: tous les services sont gratuits pendant trois mois et sans engagement de rester.

Expédition en un jour, Prime Video et autres avantages simplement pour être étudiant.

Père il n’y en a qu’un

Santiago Segura a réalisé avec Father il n’y a qu’un seul triomphe au box-office espagnol comme peu de gens s’y attendaient et monter à la tête de 2019. Il s’agit d’une histoire avec une approche basique, mais dont l’efficacité a convaincu les téléspectateurs venus la voir s’attendre à un humour pour toute la famille et au directeur et interprète en état de grâce.

L’approche de Père il n’y en a qu’un est assez simple: un père de famille qui ne fait presque rien à la maison doit s’occuper de ses cinq enfants lorsque sa femme part en vacances. Comme vous pouvez l’imaginer, rien ne se passe comme prévu dès le premier instant et … Le reste vaut mieux à voir, car c’est un court métrage très agréable pour tout week-end après-midi.

Qualification: Père il n’y en a qu’un

Année de sortie: 2019

Durée: 96 minutes

Plate-forme: Prime Video

Si vous aimez les films d’horreur, nous en avons sélectionné 25 que vous apprécierez sûrement à tout moment si vous avez envie d’avoir un peu peur.

Exploser exploser

Nous avons terminé l’examen des films exclusifs Prime Video avec une femme espagnole qui a fait sensation depuis son lancement. Avec un air rétro qui a captivé les amoureux de la comédie musicale et un rythme qui ne s’arrête à aucun moment, Exploits Exploits est une proposition à prendre en compte.

Faire partie d’un groupe de danse est un rêve pour le protagoniste du film, quelque chose qu’elle réalise après avoir abandonné sa vie, mais la télévision dans les années 70 en Espagne n’était pas un paradis et la censure était très présente. Sous le rythme des chansons de Raffaella Carrà, vous pouvez voir les expériences du personnage très bien interprété par Ingrid García Jonsson. À ne pas manquer

Qualification: Exploser Explorer

Année de sortie: 2020

Durée: 116 minutes

Plate-forme: Prime Video

Envie de ressentir un peu de tension? Si vous aimez les histoires suffocantes qui produisent un peu d’anxiété, prenez note de ces films obsédants.