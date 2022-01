Films gratuits sur RTVCPlay pour se souvenir du réalisateur Ciro Durán

Le premier réalisateur colombien à se rendre au festival de Cannes est décédé ce lundi à l’âge de 84 ans. Il s’est également démarqué en tant que scénariste, producteur et réalisateur de télévision et de théâtre. De plus, il a été membre du jury aux Festivals du Film de Leipzig en 1978, Moscou 1981 et Montréal 1984. Chez RTVCPlay on lui rend hommage avec ces trois productions emblématiques de sa filmographie pour se souvenir de lui et que vous pouvez voir gratuitement sur www.rtvcplay.co

Bien que Ciro Durán ait commencé ses aspirations professionnelles avec la chimie et les mathématiques, il a fini par étudier le cinéma et la télévision à Caracas. Il a fait ses débuts au Venezuela avec un moyen métrage sur la lutte paysanne intitulé « La paga » et c’est là qu’il a commencé à construire son héritage.

Son regard documentaire a débouché sur un vaste travail immersif sur l’enfance abandonnée, la vie des enfants des rues, qui ont rompu tous les liens familiaux et se sont regroupés pour survivre dans la jungle de béton. Grâce à ce documentaire, il a obtenu diverses et importantes reconnaissances telles que la chouette d’or au 4e Festival du film de l’Institut colombien de la culture – Colcultura (Colombie), ainsi qu’une participation à la Quinzaine des réalisateurs au Festival international du film de Cannes (France ), a également remporté le prix Donostia des nouveaux cinéastes au Festival du film de San Sebastián (Espagne).

Ce film raconte l’histoire de la partie la moins élégante du rêve américain. Quatre passagers clandestins risquent tout pour tenter leur chance dans la capitale du monde : New York. Mais c’est un voyage dans lequel ils doivent choisir entre espérer un avenir meilleur ou mourir d’être jetés par-dessus bord du navire des rêves.

Ce film nous ramène à 1980, lorsque le groupe de guérilla M-19 a pris d’assaut le siège de l’ambassade de la République dominicaine au milieu de l’opération « Libertad y Democracia », au cours de laquelle le temps s’est arrêté pendant 61 jours et 14 ambassadeurs capturés étaient l’appât .

Il ne reste plus qu’à remercier le professeur Ciro Durán d’avoir tant contribué au cinéma national et d’avoir fait ce que le cinéma fait de mieux et de nous rapprocher des réalités à travers des écrans qui pourraient autrement passer inaperçus.

